به گزارش خبرگزاری مهر: ابراهیم میکانیکی اظهار داشت: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی و با هدف آمادگی بیشتر جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی نخستین جلسه ستاد تسهیلات نوروزی باحضور اعضا هیئت رئیسه دردانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

وی افزود: مقرر شد کشیکهای نوروزی از 26 اسفند ماه فعال و تا 21 روز ادامه فعالیت داشته باشند.

میکانیکی، ارسال گزارش روزانه به وزارت، نظارت مستمر و کامل بر همه بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و درمانگاه های خصوصی ، تجهیز پانسیون های ستاد مرکزی، تهیه و تکمیل دپوی دارویی بیمارستان ها، بازبینی وسایل و تجهیزات پزشکی بیمارستان ها توسط واحد تجهیزات پزشکی را از مهمترین مصوبات این جلسه برشمرد.

مرگ یک جوان ۲۵ ساله درگتاب بابل

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل گفت: یک نفرجوان ۲۰ ساله بر اثر گیر کردن بین کامیون ودیواردرروستای گتاب بابل دردم جان سپرد.

حسین خان پور بیان داشت: پيرو اطلاع شهروندان به سامانه 125 مبني بر گيركردن يك نفر بين كاميون و ديوار در گتاب، بلافاصله اكيپ عملياتي ايستگاه شماره يك آتش نشاني به محل حادثه اعزام و با استفاده از بالشتك امداد و نجات، اقدام به آزادسازي جسد فرد مذكور کردند.

وی افزود: متاسفانه در اين حادثه كه به علت فروريختن كانال فاضلاب (به واسطه وزن زياد كاميون) به وقوع پيوست جوان 25 ساله كه از ناحيه سر و صورت بين ديوار و كاميون گير كرده بود در دم جان سپرد.

مشترکان گاز طبیعی از خدمات بیمه ای بهره مند هستند

مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: با تمهیدات در نظر گرفته شده تمامی مشترکان گاز طبیعی کشور از جمله این استان از خدمات بیمه ای بهره مند هستند.

محسن عرب مقصودی افزود: حق بیمه هر واحد مسکونی برای مشترکان خانگی شهری 500 و مشترکان روستایی 250 ریال در هر ماه است.

وی گفت: طبق قرارداد منعقد شده بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بیمه ایران ، تمامی مشترکان گاز طبیعی زیر پوشش بیمه هستند و در صورت بروز حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی از مزایای بیمه بهره مند خواهند شد.

آمادگی کانون پرورش فکری مازندران برای ارائه خدمات به مدارس

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران آمادگی این نهاد را برای ارائه خدمات فرهنگی، هنری به مدارس استان اعلام کرد.

قاسم عزیز زاده گرجی گفت: نوع تعامل این دو دستگاه با یکدیگر همواره مطلوب بود و در حوزه پرورشی نیز شاهد اتفاقات مبارکی بودیم.

وی تعلیم و تربیت را مهم ترین عامل مشترک بین این دو دستگاه عنوان کرد و افزود: در کنار هم قرار گرفتن ظرفیت های دو دستگاه می تواند تاثیرات خوبی را برای کودکان و نوجوانان دانش آموز ایجاد کرده و جامعه را به سوی تعالی و پیشرفت سوق دهد.

افتتاح دشت عاشقی در حوزه هنري مازندران

نمايشگاه آثار خوشنویسی ایمان پور رمضان با عنوان دشت عاشقی، با حضور جمعی از هنرمندان استان در محل گالري خانه سوره اين مرکز افتتاح شد.

دشت عاشقی شامل 40 اثر خوشنويسي به خط نستعلیق و با موضوع قیام عاشورا و امام حسین (ع) بوده که توسط این هنرمند خلق شده است.

این نمایشگاه تا سوم اسفند ماه، همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 9 الي 17 برپا بوده و عموم علاقه مندان می توانند جهت بازدید ازاین نمایشگاه به حوزه هنری مازندران مراجعه کنند.