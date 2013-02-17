تقدیر معاون عمرانی فرمانداری پاکدشت از فعالیت عمرانی شهرداری فرون آباد

به گزارش خبرنگار مهر، در بازدید ظهر یکشنبه فریبرز بشیری معاون عمرانی فرمانداری شهرستان پاکدشت از پروژه های عمرانی شهر فرون آباد که علی بندعلیان شهردار، تقی سیری رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر فرون آباد و جمعی از مسئولان شهرداری حضور داشتند، شهردار فرون آباد ضمن ابراز خرسندی از حضور معاون عمرانی فرمانداری پاکدشت در شهر فرون آباد در خصوص اجرای پروژه ها اظهار داشت: شهرداری تمام توان خود را به کار بسته است تا پروژه های در دست اجرا را هر چه زودتر به اتمام برساند.

وی گفت: تاکنون هزینه بسیاری از این پروژه ها را از محل اعتبارات عمرانی شهرداری تأمین نموده ایم و در برخی از پروژه ها کمبود مالی باعث گردید تا عملیات با روند کندتری نسبت به گذشته اجرا گردد.

وی در پایان افزود: شهر وقتی توسعه می یابد که شهروندان در نگهداری آن کوشا بوده وشعار شهر ما خانه ما بطور واقعی و ملموس تحقق یابد.

معاون عمرانی فرمانداری پاکدشت نیز در این بازدید، با تقدیر از فعالیت های عمرانی و زیربنایی شهرداری گفت: دیدن این حجم از فعالیت های عمرانی و زیربنایی با این سرعت و گستردگی باعث خوشحالی و رضایت می گردد و باید اذعان داشت که در مدت کمی که از تأسیس شهرداری فرون آباد می گذرد کارها به خوبی انجام گرفته و یا در حال انجام است و این مایه امیدواری و خوشحالی است.

فریبرز بشیری افزود: انتظار این است که طرح هایی که در امور زیر بنایی به اجرا گذاشته می شود دقیق و حساب شده بوده و با در نظر گرفتن افق های آینده، از دوباره کاری ها و موازی کاری ها اجتناب شود.