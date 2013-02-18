جمعه آخرین اجرای تئاتر خیابانی "پلنگ سرگردان" در پارک ارم

صفورا زواران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای زمستان امسال هر جمعه در پارک ارم مقابل قفس پلنگ ایرانی از ساعت 11 تا 16 اجرای نمایش پلنگ سرگردان و دردسرهای یوزپلنگی را داشتیم که با استقبال خوب شهروندان مواجه شد.

وی اجرای این تئاتر را در راستای اجرای برنامه آموزشی و ترویجی دانست و عنوان کرد: در کنار نمایش، اجرای بازی‌ها و فعالیت‌های آموزشی مرتبط با گربه‌سانان ایران نیز در نظر گرفته شده است تا بازدیدکنندگان در کنار مشاهده این مخلوقات زیبا، با ویژگی‌های زیستی، زندگی، نیازها و خطراتی که نسل آنان را تهدید می‌کند، آشنا شوند.

این مسئول بخشی از آسیبی که به محیط زیست و حیات وحش وارد می شود را به دلیل نداشتن آگاهی دانست و اظهار داشت: با اطلاع رسانی درست می توان از طبیعت محافظت کرد.

زواران بازخورد اجرای نمایش را مطلوب ارزیابی و به راه اندازی کاروان نمایش انجمن پلنگ ایرانی در بهار 89 اشاره و عنوان کرد: تاکنون در اماکن مختلفی مثل روستاهای اطراف پارک ملی کویر، کرمان، یزد اطراف طبس و قزوین این نمایش اجرا شده است.

وی ادامه داد: نسل پلنگ ایرانی در حال انقراض است و تعداد آمار کشتار آن خیلی بالاست به نحوی که به طور میانگین در هر هفته یک پلنگ کشته می شود و بعد از انقراض شیر ایرانی و ببر مازندران حالا نوبت یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی شده که این امر، وظیفه ما را سنگین تر کرده است.

علاقمندان می توانند، روز جمعه از ساعت 11 الی 16 مقابل قفس گربه سانان پارک ارم شاهد اجرای نمایش پلنگ ایرانی باشند.