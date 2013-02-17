به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی پیش نویس قانون جامع مطالعات شهری، با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، عسگری آزاد رئیس مرکز مطالعات شهرداری تهران، محمد قاسمی معاون اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کار‌شناسان مرتبط در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

پیش نویس قانون جامع مطالعات شهری با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز مطالعات شهرداری تهران و با حضور حقوقدان‌ها و کار‌شناسان مدیریت عمومی تهیه شده و با تصویب آن، مدیریت شهری به عنوان سطحی از مدیریت عمومی در قوانین کشور به رسمیت شناخته می‌شود.

در پیش نویس قانون جامع مطالعات شهری کاستی‌های قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و قانون شهرداری‌ها مد نظر قرار گرفته شده و پس از تصویب عملا جایگزین این دو قانون می‌شود.

همچنین این قانون ساختار مدیریت بخش عمومی کشور را تغییر داده و از سویی از حجم مراجعات محلی و کارهای خرد به قوه مقننه کاسته و این مسائل را در حوزه پارلمان‌های محلی (شوراهای شهر و روستا) مطرح می‌کند.

ادامه بررسی پیش نویس قانون جامع مطالعات شهری با توجه به گستردگی موضوع با حضور برخی اعضای شورای نگهبان قانون اساسی صورت خواهد گرفت.