ایجاد سکوهای اقامتی در پارک های شهر کرج برای اسکان مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن سال جدید و ایام نوروز، از سوی شهردار کرج ابلاغیه مربوطه در راستای تشکیل ستاد استقبال از بهار و انجام اقدامات مربوطه به تمامی سازمانها، معاونتها و مناطق ابلاغ شده است.



وی افزود: در این زمینه مقرر شده که سازمان پارکها و فضای سبز در راستای افزایش ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی و شهروندان کرجی طی ایام نوروز، اقدامات ویژه ای را انجام دهد.



ایجاد سکوهای اقامتی در پارکهای شهر برای اسکان مسافران نوروزی



این مسئول عنوان کرد: ساخت و راه اندازی آبخوری برای شرب مسافران و نصب علائم هشدار دهنده در پارکها، ساخت و آماده سازی سکوهای محل نصب چادر سفری و پیش بینی تعدادی چادر برای مسافران در پارکها از جمله این اقدامات است.



زارع ادامه داد: طی سال گذشته مسافران نوروزی که برای عزیمت به استانهای دیگر از کرج عبور کردند و در این شهر ساعاتی را گذراندند، از سکوهای اقامتی موجود در پارکهای شهر به خصوص پارک چمران استقبال مطلوبی داشتند.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج یادآور شد: در این راستا در ایام نوروز سال 92 نیز سکوهای اقامتی در پارکهایی که شرایط لازم را دارا هستند، ایجاد و مستقر می شود.



تجهیز محل اسکان مسافران نوروزی به تجهیزات اطفای حریق



وی از نصب و راه اندازی ظرفشویی همراه با شبکه فاضلاب و پیش بینی نحوه نظافت آنها خبر داد و اضافه کرد: طبق برنامه ریزی قرار است که محل اسکان مسافران و محل تجمع آنها با وسایل و تجهیزات اطفا حریق و آتش سوزی مجهز شود.



این مسئول افزود: برگزاری برنامه ورزش صبحگاهی در پارکها، گریم کودکان و سرگرم کردن کودکان زیر شش سال در پارکهای محل اسکان مسافران نوروزی، آماده سازی پارکها جهت استفاده شهروندان در روز طبیعت، نصب پلاکاردهایی با موضوع رعایت بهداشت عمومی شهر و پارکها از دیگر اقدامات مربوطه است.



اهدای گلدان گل به کودکان و نوجوانان



زارع اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن سال جدید و ایام نوروز قرار است که نهال و گل در نقاط مختلف شهر کاشته و گلدانهای کوچک به کودکان و نوجوانان اهدا و نحوه نگهداری گل به آنها آموزش داده شود.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج افزود: همچنین تمهیدات ویژه برای جمع آوری شاخ و برگ و جمع آوری مواد قابل اشتعال و خاک و نخاله در چهارشنبه آخر سال از سطح پارکهای شهر اندیشیده شده است.



وی از توزیع نهال و درختان مثمر بین شهروندان این کلانشهر خبر داد و گفت: نظافت و رفع عیوب و نواقص تمامی تاسیسات موجود در پروژه های فضای سبز و پارکهای شهر از دیگر اقدامات ستاد استقبال از بهار است.





