مسابقات کاراته کنترلی آقایان توابع استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، یک دوره مسابقه قهرمانی کاراته کنترلی آقایان توابع استان تهران روز جمعه مورخ چهارم اسفند ماه سالجاری در دو رشته کاتا و کومیته به میزبانی هیئت کاراته بخش بوستان برگزار می شود.

شرایط شرکت علاقمندان در این دوره از مسابقات شامل پرداخت صد هزار ریال ورودی، داشتن کارت بیمه ورزشی و کپی شناسنامه است، شرایط شرکت کنندگان در رشته های مختلف نیز بدین شرح است که رشته کاتای نونهالان ویژه کودکان زیر 9 سال، کاتای نوجوانان ویژه 10 تا 14 ساله ها و کاتای جوانان نیز ویژه ورزشکاران 15 الی 18 سال است.

در رشته کومیته نیز کمیته انفرادی نونهالان در اوزان : ۲۲- ۲۶- ۳۰- ۳۵- ۳۵+، کمیته انفرادی نوجوانان در اوزان : ۳۵- ۴۰- ۴۵- ۵۰- ۵۰+، کمیته انفرادی جوانان در اوزان : ۵۰- ۵۵- ۶۰- ۶۵- ۶۵+ و کمیته انفرادی بزرگسالان در اوزان : ۶۰- ۷۰- ۷۰+ برگزار می شود.

جمع آوری انشعاب غیر مجاز مجتمع ۹۰ واحدی در ملارد

مدیر امور آبفای شهرستان ملارد اظهار داشت: در پی گذارشات واصله مبنی بر سکونت در این مجتمع ۹۰ واحدی و عدم خریداری انشعاب قانونی، مراتب مورد بازدید قرار گرفت و بلافاصله پس از شناسایی محل مورد نظر واقع در خیابان دکتر حسابی مارلیک انشعاب غیر مجاز از سوی اکیپ اجرائیات شناسایی و جمع اوری شد.

شمسایی فر ادامه داد: با توجه به قطر بالای انشعاب غیر مجاز ومصرف بی رویه شاهد افت فشار در محدوده مورد نظر بودیم که با جمع آوری انشعاب مذکور مشکل رفع شد، نوسان وافت فشار آب در نقاط مختلف شهر، هدر رفت آب ،بالا رفتن هزینه های تولید و توزیع آب در شبکه های شهری از مشکلات وجود مشترکین غیر مجاز است و برای جلوگیری از کاهش انشعابات غیرمجاز لازم است تمام دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری با اداره آبفا همکاری داشته باشند.

این مسئول گفت: سرانه استفاده انشعابات غیر مجاز سه برابر الگوی مصرف تعریف شده است که جمع آوری اینگونه انشعابات نیازمند همکاری همگانی وفرهنگ سازی در این زمینه است و شرکت با ایجاد تسهیلات مناسب آماده تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز است.

اصلاح هندسی معابر و حذف تقاطعها و نقاط حادثه خیز شهر قدس

شهردار قدس از اصلاح هندسي معابر و حذف تقاطعها و نقاط حادثه خيز به منظور كاهش تصادفات و ايمني جان شهروندان در سطح اين منطقه خبر داد و اظهار داشت: رویکرد شهرداری قدس اصلاح هندسی معابر افزایش سطح ایمنی معابر و حفظ سلامتی و آرامش شهروندان است، شهروندان نیز می بایست جهت کنترل و کاهش خطرات با دقت بیشتری تردد کنند و شهرداری نیز در این راستا و جهت افزایش سطح سلامت جامعه با اصلاح هندسی معابر سعی دارد تا با حذف نقاط حادثه خیز آمار تصادفات را کاهش دهد.

محسن چیبایی گفت: ابتدای بلوار امامزاده و امام خمینی (ره) یکی از نقاطی بود که میزان تردد به ویژه در ساعات اوج ترافیک دچار مشکل میشد که پس از بررسی وضعیت موجود توسط شورای ترافیک فرمانداری، اصلاح هندسی توسط اين شهرداري انجام و مشکل این بلوار به صورت قابل توجهی حل شده است.

این مسئول افزود: اصلاح هندسی جند بلوار دیگر از سطح شهر، از جمله 45 متری انقلاب نیز در دست بررسی و اقدام است.

اجرای طرح جهادی بهسازی معابر منطقه یک شهر قدس

شهردار منطقه یک شهرداری قدس از اجرای طرح های جهادی در راستای بهسازی و مرمت آسفالت معابر منطقه یک خبر داد و اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن پایان سال شهرداری منطقه یک نیز با اجرای طرح های جهادی از جمله ترمیم و بهسازی آسفالت معابر، جدولگذاری، زیبا سازی ، احیا فضای سبز و... سعی در ارائه خدمات هرچه بهتر به شهروندان را دارد.

محمد حسین جریته عنوان کرد: در ااین راستا بهسازی و مرمت خیابان شهید باقری با اجرای عملیات جدولگذاری و آسفالت آغاز شده و این عملیات تا میدان 9 دی ادامه خواهد داشت، این عملیات شامل جدولگذاری، اجرای رفیوژ وسط بلوار، زیر سازی آسفالت و همچنین جابجایی پست برق است.

وی ادامه داد: همزمان با شلوغی و ترافیک معابر، شهرداری از فعالیت های شهر در نو شدن سال، غافل نبوده و با تمام توان طرح های جهادی استقبال از بهار را اجرا خواهد کرد تا شهروندان با شهری زيباتر از گذشته به استقبال میهمانان نوروزی و سال جدید بروند.

شروع با اقتدار تیم فوتسال و پایان کار تیمهای فوتبال بزرگسالان، امید و نونهالان شهرداری قدس

معاون ورزش سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اظهار داشت: تیم فوتسال شهرداری قدس در سالن حضرت ولیعصر(عج) میزبان تیم شهرداری باغستان بود که توانست با نتیجه یک بر صفر به برتری برسد و حریف خود را مغلوب سازد، در ادامه مسابقات لیگ برتر نوجوانان نیز تیم شهرداری قدس در استادیوم شمیران نو میهمان تیم توحید بود و توانست این تیم را با نتیجه 5 بر 2 شکست دهد.

احمد مومن ادامه داد: مسابقات تیمهای فوتبال بزرگسالان و امید و نونهالان شهرداری قدس در لیگ آسیا ویژن به پایان رسیده و هر 3 تیم در مسابقات خود در رده سوم جدول رده بندی قرار گرفته اند که این تیمها با توجه به تمام شایستگی هایی که داشتند نتوانستند جز دو تیم فینالیست مسابقات باشند و به مرحله بعد صعود کنند.