شعرای استانهای شمالغرب کشور با امام جمعه اردبیل دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار ظهر یکشنبه با هدف تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب، نظام و ولایت فقیه در دفتر امام جمعه اردبیل برگزار شد و پنج نفر از شعرای استانهای شمالغرب کشور اشعار خود را با مضامین سالگرد پیروزی انقلاب، اجتماعی، دینی و... قرائت کردند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل در این دیدار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با شعرای کشور متذکر شد: رهبر انقلاب در این دیدار بر لزوم ورود شعرا به مسایل روز کشور و اینکه استعدادهای شعری باید در زمینه سعادت دنیوی و اخروی تاثیرگذار باشد، تاکید کردند.

منصور شرفی با بیان اینکه مقام معظم رهبری لفظ مناسب، مضمون یابی و بیان احساسات لطیف شاعرانه را از ارکان مهم شعرا بیان فرموده بودند، متذکر شد: باید شعرا در زمینه بیان نقش دین، ایمان به خدا، معارف قرآنی و حوزه بیداری اسلامی تلاش جدی داشته باشند.

وی با بیان اینکه هز نهضتی با اعتقاد دینی پایه ریزی شود، جاودانه و ماندگار خواهد بود، تصریح کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی حوزه شعر و ادب امروز دوران تحول خود را پشت سر گذاشته و از بلوغ دینی و معنوی برخوردار است.

شرفس همچنین از راه اندازی انجمن های شعر و ادب در تمام شهرستانهای این استان خبر داد و یادآور شد: این انجمن ها با برگزاری جلسات هفتگی نقد و بررسی در ارتقا حوزه ادب استان پیشگام هستند.

وی با اشاره به حمایت ویژه وزارت ارشاد از شعرا ادامه داد: تحت پوشش قرار دادن شعرای استان در قالب بیمه، عضویت در صندوق حمایت از شعرا و تخصیص اعتبار برای چاپ و نشر کتاب از جمله این حمایتها است.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان با اشاره به مشکلات اعتباری ارشاد اسلامی اردبیل در سال جاری عنوان کرد: با این وجود طی سالهای 90 و 91 در حوزه شعر و ادب استان سرمایه گذاری مطلوبی صورت گرفته که تحول آن را امروز شاهد هستیم.

به گفته وی هفتمین جشنواره شعر فجر استانهای شمالغرب کشور شامگاه امشب با برگزاری مراسم اختتامیه در مجتمع هنری فدک به کار خود پایان خواهد داد.