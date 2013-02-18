مسئولان با نقد سازنده برخورد منطقی داشته باشند/ نقد زمینه ساز رشد و آبادانی است

حسینعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر به ویژگی های اساسی نقد و نقدپذیری پرداخت و اظهار داشت: در نظام اسلامی که بر اساس چارچوب تدوین شده، مسئولیتی بر عهده گرفتیم باید خود را در مقابل مردم مسئول بدانیم.

وی افزود: اگر در یک محل شاهد رشد و شکوفایی هستیم قطعا بسترسازی مسئولان برای نقد و نقدپذیری مهیا شده است چرا که واژه نقد سازنده، خود زمینه ساز رشد و آبادانی منطقه است.

رئیس شورای اسلامی نسیم شهر تاکید کرد: اگر از سوی نقاد بعضا این مسیر در جهت تخریب و غرض ورزی باشد می تواند کل فعالیتهای حاصل شده را به چالش بکشد و مسیر رشد و پرشتاب را مسدود کند.

بابایی، شورای اسلامی را به دلیل پایگاه مردمی بودن بهترین محل برای بیان نقد یاد کرد و گفت: از آنجائیکه مردم شریف منطقه به ما اعتماد کردند و در سنگر شورای اسلامی قرار گرفتیم نباید با انتقادات حاصله از سوی مراجعین موضع گیری اشتباهی نشان دهیم.

وی ادامه داد:باید از نقد سازنده رسانه ها و مردم استقبال شود و آن را کینه ورزی در قبال انتقادات خود تلقی نکنیم.