احیا 31 هزار متر مربع موقوفه امامزاده حسین رضا (ع) کجور

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالله ولی نژاد روز یکشنبه در گفتگویی اظهار داشت: در اجرای تفاهم نامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و اداره کل اوقاف و امورخیریه استان و به موجب مصوبات صورتجلسه کارگروه این تفاهم نامه، 31 هزار و 220 مترمربع از موقوفه امامزاده حسن رضا(ع) کچلده نور احیا و به وقفیت باز گشت.



وی افزود: این ملک 12 هزار مترمربع شامل فضای سبز با 95 اصله درخت زربین و قطعات 3 و 4 و 5 تصرفی اشخاص به مساحت 18 هزار و 315 مترمربع به اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان نور تحویل شد.



ولی نژاد اظهار داشت: در راستای این تفاهم نامه کارگروه شهرستانی احیای موقوفات در این شهرستان فعال می باشد تا اراضی موقوفات که در منابع طبیعی و آبخیزداری به ثبت رسیده را احیا کند.



وی گفت: شهرستان نور دارای 490 موقوفه و 55 بقعه متبرکه بوده و این احیا و بازگشت به وقفیت در جهت اجرای نیات واقفان خیراندیش صورت می گیرد.

آغاز بازسازی امامزاده ریحان آباد بهشهر

محمد باقر دینی، رئیس اوقاف و امورخیریه شهرستان بهشهر گفت: در ایام تعطیلات عید نوروز و شروع مسافرت ها و حضور مردم در امامزادگان شهرستان بهشهر، عملیات بازسازی پنج زائرسرای آستانه مبارکه امامزاده قاسم (ع) ریحان آباد بهشهر آغاز شده است.

وی افزود: در ایام عید نوروز طرح آرامش بهاری جهت ایجاد تسهیل برای مسافران در 14 امامزاده شهرستان بهشهر برگزار می شود.



دینی گفت: این عملیات با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال آغاز شده و پنج واحد پذیرایی بصورت سوئیت همراه با تجهیزات لازم برای اسکان و پذیرایی از مسافران و زائرین در جوار این امامزاده آغاز شده است.



رئیس اوقاف بهشهر ادامه داد: این زائرسرا جمعاً 150 مترمربع زیربنا و بصورت ویلایی بوده و تا قبل از عید نوروز افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.