معرفی داوران بخش دینی جشنواره پویانمایی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کفاش معاون تالیف و تولید مواد و رسانه‌های آموزشی، محمدحسین نیرومند مدیر هنری و کاریکاتوریست و عرفان نظرآهاری نویسنده کودک و نوجوان، داوران بخش دینی جشنواره پویانمایی تهران هستند که روز دوم اسفند، 9 انیمیشن پذیرفته شده در بخش دینی جشنواره را داوری خواهند کرد.

هیأت داوران پس از بررسی 750 فیلم ایرانی در دبیرخانه جشنواره، در نهایت 92 اثر برای رقابت در بخش‌های مختلف داخلی مسابقه ایران شامل 62 اثر ایرانی، 3 فیلم بلند، 18 فیلم دانشجویی و 9 فیلم دینی پذیرفته شدند.

هشتمین جشنواره دو سالانه بین‌المللی پویانمایی تهران از 13 تا 17 اسفند سال 1391 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون برگزار می‌شود.

