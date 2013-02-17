نشست خبری اعلام موجودیت تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام موجودیت تشکل خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت با حضور اعضای شورای راهبردی این تشکل فردا دوشنبه ساعت 14 برگزار می شود.



بنا بر این گزارش فردا تشکلی بنام خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت با هدف نقش آفرینی و ارائه لیست واحد در جریان اصولگرایی برای چهارمین دوره انتخابات شوارهای اسلامی شهر روستا اعلام موجودیت خواهد کرد.



این تشکل اجتماعی از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی و برخی از چهرهای شاخص حوزه شهری تشکیل شده است.



بنابراین گزارش یک نماینده از هر استان به همراه برخی از نمایندگان ادوار و چهره هاس شاخص جریان اصولگرایی عضو شورای راهبردی این تشکل اجتماعی هستند و فارغ از تشکل و جناح سیاسی خود فعالیت خواهند کرد.



همچنین اسماعیل کوثری و مجتبی رحماندوست از نمایندگان فعلی و چهره‌هایی همچون پرویز سروری، مرادعلی منصوری از نمایندگان ادوار در این مجموعه حضور دارند و مهدی چمران، غلامعلی حدادعادل و حسین مظفر از چهره های شاخص اصولگرا نیز با این مجموعه همراه هستند.