توزیع کارت کنکور دکتری دانشگاه آزاد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان آزمون دکتری دانشگاه آزاد می توانند از ساعت 11 صبح فردا با مراجعه به سامانه مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org نسبت به دریافت کارت کنکور اقدام کنند.

کنکور دكتري 92 در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه و جمعه 3 و 4 اسفندماه در سراسر كشور برگزار مي شود.

دريافت كارت ورود به جلسه از طريق پايگاه مذكور تا يك ساعت قبل از شروع آزمون نيز امكان پذير است.

چنانچه داوطلبي پس از دريافت كارت ورود به جلسه خود، مغايرتي در مندرجات آن از نظر مشخصات فردي، دين، زبان خارجه و يا عكس مشاهده كرد، بايد از بعد از ظهر امروز تا چهارشنبه 2 اسفندماه به باجه هاي رفع نقص در واحد دانشگاهي انتخاب اول خود مراجعه و نسبت به اصلاح آن اقدام كند.