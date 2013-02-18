همکاری مشاوران معلول در بهسازی شهری شیراز/ شش منطقه فضاهای خود را معرفی کردند

محمد باقر صفوت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شورای توانبخشی مبنی بر جامعه cbr که چند مدت پیش با حضور فرماندار شیراز،مشاورین معلول شهرداری مناطق و.. همراه بود مسئله آماده سازی مکانهای عبوری و پارک ها در مناطق مختلف بررسی شد.

وی ادامه داد: براساس مصوبه مردادماه سال جاری همکاری یک مشاور از خود معلولین پیشنهادی از طرف بهزیستی در شهرداریها به راهنمایی شهرداری در اجرای طرح های بهسازی شهری کمک می کند.

رئیس اداره بهزیستی شیراز ابراز داشت: مناسب سازی پارک ها در هر منطقه شهرداری و آماده سازی مسیر خیابان و پیاده روها که در مردادماه تصویب شد دستور به پیگیری آن تا پایان سال داده شده و امیدواریم در کلیه مناطق این مهم به اجرا برسد.

صفوت عنوان کرد: مشاورین شهرداری در هر 9 منطقه شیراز انتخاب شده اما در سه منطقه شهرداری این مشاوران زیرنظر بهزیستی نبوده و توسط شهردار انتخاب شده اند.

وی با اشاره به ارائه گزارش نامناسب بود اماکن توسط مشاوران اضافه کرد: مشاورین تمام مراحل صدور پروانه ساخت در اماکن عمومی، پارکها و..را پیگیری می کنند تا شرایط مناسب سازی برای جانبازان و معلولین فراهم شود.

رئیس اداره بهزیستی شیراز عنوان کرد: تا کنون شش منطقه شهرداری فضاهای خود را معرفی و مرتب سازی کرده اند که از این مناطق شهرداری منطقه پنج و لپویی همکاری قابل تقدیری در راستای مناسب سازی فضا برای معلولین داشته اند.

صفوت با تاکید بر اینکه حضور مشاوران معلول در شهرداری باعث شده فضای شهری به سمتی برود که وضعیت مناسب ایجاد شود.

وی تشکیل هیئت نظارت بر دنبال کردن عملکرد شهرداری گامی مناسب دانست و ادامه داد: هیئت نظارتی از فرمانداری، بهزیستی، مشاورین شهرداری و مسئولین مربوطه شهرداری تشکیل شده تا عملکرد مناسب سازی برای اتمام هرچه زودتر آن زیر نظر بگیرد.

رئیس اداره بهزیستی شیراز تاکید کرد: تمام برنامه مناسب سازی شهری براساس قانون جامع حمایت از معلولین است که هر سال باید 30 درصد فضای و مبلمان شهری مناسب سازی شود.

وی با انتقاد از اینکه هشت سال از تصویب این قانون گذشته اما تا کنون حداکثر 15 درصد فضای شهری مناسب سازی شده، گفت: اگر این قانون به درستی اجرا می شد تا کنون فضای نامناسب برای عبور و مرور معلولین وجود نداشت.

صفوت افزود: امیدواریم با پیگیریهای فرماندار و شهردار زودتر این قانون در کلیه مناطق شیراز حالت اجرایی پیدا کند و مبلمان شهری به نویی شوند که استقلال معلولین حفظ شود و آنها مانند دیگر شهروندان از حقوق شهروندی خود استفاده کنند.