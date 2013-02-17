شناسایی 1037 واحد متخلف توزیع آرد و نانوایی در مازندران

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازرسی های بعمل آمده دو واحد تولیدی آرد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: برای متخلفان مذکور پرونده ای به ارزش یک میلیارد و 279 میلیون ریال تشکیل شد.

هاشم پور با تاکید بر نظارت مستمر بر بازار، بر مشارکت شهروندان را مهم و تاثیر گذار دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف و سوء استفاده احتمالی برخی افراد سودجو می توانند مراتب را به سامانه ارتباطی 124 اعلام کنند.

وی بیان داشت: در سالجاری 100 تیم بازرسی از تمامی واحدهای تولیدی آرد ، واحدهای فروش آرد و خبازهای در سطح استان بازرسی کردند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت : تاکنون تعداد 12 هزار و 803 بازرسی در حوزه گندم ، آرد و نان صورت گرفته است.

هاشم پور افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران جهت نظارت و توزیع آرد و نان در چارچوب طرح نظارتی با اجرای گشت های مشترک بازرسی و بازرسی های نوبه ای در سطح استان از واحدهای تولیدی آرد و همچنین واحدهای عمده توزیع آرد و واحدهای خبازی بازرسی به عمل آورده است.

مازندران دارای 124 هزار واحد صنفی است.