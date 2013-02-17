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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۲

هاشم پور خبر داد:

شناسایی 1037 واحد متخلف توزیع آرد و نانوایی در مازندران

شناسایی 1037 واحد متخلف توزیع آرد و نانوایی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: هزار و 37 واحد متخلف توزیع آرد و واحد خبازی در مازندران شناسایی شده است.

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بازرسی های بعمل آمده دو واحد تولیدی آرد متخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

 

وی افزود: برای متخلفان مذکور پرونده ای به ارزش یک میلیارد و 279 میلیون ریال تشکیل شد.

 

هاشم پور با تاکید بر نظارت مستمر بر بازار، بر مشارکت شهروندان را مهم و تاثیر گذار دانست و گفت: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف و سوء استفاده احتمالی برخی افراد سودجو می توانند مراتب را به سامانه ارتباطی 124  اعلام کنند.

 

وی بیان داشت: در سالجاری 100 تیم بازرسی از تمامی واحدهای تولیدی آرد ، واحدهای فروش آرد و خبازهای در سطح استان بازرسی کردند.

 

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت مازندران اظهار داشت : تاکنون تعداد 12 هزار و 803 بازرسی در حوزه گندم ، آرد و نان صورت گرفته است.

 

هاشم پور افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران جهت نظارت و توزیع آرد و نان در چارچوب طرح نظارتی با اجرای گشت های مشترک بازرسی و بازرسی های نوبه ای در سطح استان از واحدهای تولیدی آرد و همچنین واحدهای عمده توزیع آرد و واحدهای خبازی بازرسی به عمل آورده است.

 

مازندران دارای 124 هزار واحد صنفی است.

 

کد مطلب 1817463

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