امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 92 دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، امشب آخرين فرصت براي جاماندگان از ثبت نام آزمون سراسري كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي است و متقاضیان مي توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با پرداخت مبلغ 40 هزار تومان برای ثبت نام اقدام کنند.

در فرایند ثبت نام، متقاضیان حق انتخاب 20 رشته محل را انتخاب کنند.

در اين آزمون، انتخاب حوزه امتحاني با داوطلب است و هر فرد مي تواند نزديك ترين شهر را به محل زندگي خود در بين 46 حوزه اي كه مركز آزمون در سطح كشور تعيين كرده است، گزينش و در سايت ثبت كند.

کنکور کارشناسی ارشد 92 دانشگاه آزاد، روزهای 9 ، 10 و 11 خردادماه سال 92 برگزار مي شود و اعلام نتايج پذيرفته شدگان در شهريور ماه سال 92 خواهد بود.