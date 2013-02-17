  1. دانشگاه و فناوری
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

برگزاری همایش و کارگاه‌های تخصصی نانوفناوری در ‏دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری همایش و کارگاه‌های تخصصی نانوفناوری در ‏دانشگاه تربیت مدرس

انجمن نانوفناوری ایران درنظر دارد در راستای ایجاد بستری مناسب برای تعامل هرچه بهتر صنعتگران و فناوران در حوزه ‏فناوری نانو همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی نانوفناوری را 24 تا 26 اردیبهشت‌ در ‏دانشگاه تربیت مدرس برگزار کند.

به گزارش خبرگزاري مهر، این همایش جزو همایش‌های مورد تایید ستاد نانو برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های ‏مرتبط با فناوری نانو قرار گرفته است.‏

افرادی که پروپوزال پایان‌نامه آنها مورد تایید ستاد قرار گرفته است می‌توانند با ارایه مقاله‌ مرتبط با پایان‌نامه خود در این همایش، ‏نسبت به دریافت مرحله دوم حمایت‌های تشویقی پایان‌نامه خود اقدام کنند.‏

همچنین محورهای مورد بررسی در این همایش شامل : نانومواد، نانوشیمی، نانوفیزیک، نانومحاسبات، نانوزیست‌فناوری، نانوالکترونیک، نانومکانیک و نانوپزشکی است.

محققان، پژوهشگران و دانشجویان فرصت دارند مقالات خود را تا تاریخ 23 اسفندماه سال 1391 به دبیرخانه همایش ارسال کنند و ‏درحاشیه برگزاری این همایش چند کارگاه‌ آموزشی برگزار خواهد شد که اطلاعات این کارگاه‌ها متعاقبا از طریق سایت ستاد نانو اطلاع‌رسانی خواهد ‏شد. ‏

انجمن نانوفناوری ایران همزمان با برگزاری این همایش، دومین همایش ملی دانش‌آموختگان نانوفناوری کشور را نیز برگزار خواهدکرد و از دانش‌آموختگان دوره‌های رسمی نانوفناوری در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشگاه‌های کشور تجلیل خواهد شد.‏

کد مطلب 1817470

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