به گزارش خبرگزاري مهر، این همایش جزو همایشهای مورد تایید ستاد نانو برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایاننامههای مرتبط با فناوری نانو قرار گرفته است.
افرادی که پروپوزال پایاننامه آنها مورد تایید ستاد قرار گرفته است میتوانند با ارایه مقاله مرتبط با پایاننامه خود در این همایش، نسبت به دریافت مرحله دوم حمایتهای تشویقی پایاننامه خود اقدام کنند.
همچنین محورهای مورد بررسی در این همایش شامل : نانومواد، نانوشیمی، نانوفیزیک، نانومحاسبات، نانوزیستفناوری، نانوالکترونیک، نانومکانیک و نانوپزشکی است.
محققان، پژوهشگران و دانشجویان فرصت دارند مقالات خود را تا تاریخ 23 اسفندماه سال 1391 به دبیرخانه همایش ارسال کنند و درحاشیه برگزاری این همایش چند کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد که اطلاعات این کارگاهها متعاقبا از طریق سایت ستاد نانو اطلاعرسانی خواهد شد.
انجمن نانوفناوری ایران همزمان با برگزاری این همایش، دومین همایش ملی دانشآموختگان نانوفناوری کشور را نیز برگزار خواهدکرد و از دانشآموختگان دورههای رسمی نانوفناوری در مقاطع کارشناسیارشد و دکتری دانشگاههای کشور تجلیل خواهد شد.
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