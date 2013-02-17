افزایش 15 درصدی جابجایی مسافر در فرودگاه بین المللی ارومیه/ عدم افزایش قیمت بلیط

به گزارش خبرنگار مهر، کمال پرهیزکار بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه در این راستا بالغ بر 264 هزار مسافر با بیش از یک هزار و 800 تن بار از ابتدای سالجاری تا کنون از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه جابجا شده، خبر داد: قیمت انواع بلیط هواپیما طی نوروز امسال افزایش نمی یابد.

وی همچنین از افزایش سه درصدی تعداد نشست و برخاست هواپیما در این فرودگاه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و اظهار داشت: در این راستا 2 هزار و 212 سورتی پرواز به ثبت رسیده است.

پرهیزگار با اشاره به برنامه های این نهاد برای افزایش تعداد پروازهای آذربایجان غربی، ادامه داد: حمل و نقل هوایی از شاخصه های مهم در توسعه استان بوده، پس افزایش تعداد پروازها نیز به طور مستقیم موجب توسعه صنعتی، تجاری و گردشگری می شود.

مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی ضمن ابراز امیدواری از اینکه با مشارکت سایر فرودگاه ها و ایجاد base در فرودگاه های ارومیه، قدم بزرگی در افزایش تعداد پروازها برداشته شده، گفت: پرواز ارومیه- مشهد از اواخر اسفند امسال مجدد راه اندازی می شود.

پرهیزکار با اشاره به خروج توپولفها از ناوگان هوایی کشور طی چند ماه گذشته و توقف موقت پرواز ارومیه- مشهد، عنوان کرد: شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با استفاده از هواپیماهای بوئینگ ام دی از امروز مسافران را طی روز های دوشنبه و پنجشنبه در این مسیر جابجا می کند.

مانور رومیزی طرح اضطراری در فرودگاه ارومیه برگزار شد

همچنین ظهر یکشنبه مانور رومیزی طرح اضطراری در فرودگاه بین المللی ارومیه به منظور هماهنگی بیشتر بین واحدهای عملیاتی و امدات و نجات در موقع سانحه با حضور نمایندگان فرمانداری ارومیه، یگان حفاظت هواپیمایی، پلیس فرودگاه، آتش نشانی شهر، شركت هواپیمایی ایران ایر، هلال احمر، اورژانس فرودگاه، پزشك قانونی همچنین معاونت، ادارات عملیات هوانوردی و فرودگاهی، ایمنی و آتش نشانی، مدیریت ایمنی‌این اداره كل برگزار شد.

مدیركل فرودگاههای آذربایجان غربی در این زمینه اظهارداشت: بر اساس قوانین سازمان بین ‌المللی هواپیمایی كشوری(ایكائو)، فرودگاه‌های كشور به منظور آمادگی در هنگام بروز سوانح و حوادث هوایی، هر دو سال یك ‌بار ملزم به اجرای مانور طرح اضطراری كامل هستند.

كمال پرهیزكار افزود: بررسی نقاط ضعف و قوت، ارزیابی توانایی نهادها و ارگان‌ های مستقر در فرودگاه، ایجاد هماهنگی مدیریت و كاركنان فرودگاه با سایر نهادها و ارگان ‌های یاری ‌دهنده در شرایط بحرانی و فراهم آوردن تجهیزات هنگام بروز سوانح هدف اساسی از انجام این مانور است.