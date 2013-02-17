سردار گودرزی: بیش از 2 تن مواد مخدر در البرز کشف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی با بیان مطلب فوق گفت: از این مقدار مواد مکشوفه شامل یک هزار و 582 کیلو و 444 گرم تریاک ، 10 کیلو مرفین ، 313 کیلو حشیش ،153 کیلو و 733 گرم شیشه و 31 کیلو و 593 گرم انواع دیگر مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه در این ارتباط 9 هزار و 633 پرونده تشکیل و تحویل مراجع قضایی شده است گفت : در این مدت 48 دستگاه خودرو سبک و سنگین ، سه قبضه اسلحه و 133 میلیون و 73 هزار تومان وجه نقد از قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر کشف شد .

گودرزی با اشاره به استمرار طرحهای مبارزه با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان البرز گفت : پلیس استان البرز در راستای ارتقای امنیت اجتماعی طرح پاکسازی مناطق آلوده از جمله منطقه حصار و آق تپه شهرستان کرج را اجرا و در این راستا 246 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و 234 نفر دستگیر شد و در آینده نزدیک طرحهای مشابه دیگری به منظور پاکسازی مناطق آلوده از لوث مواد فروشان و معتادان به اجرا گذاشته خواهد شد.

دستگیری 22 نفر از اعضاء یک شرکت هرمی در کرج



رئیس پلیس آگاهی استان البرز از شناسایی و دستگیری 22 نفر از اعضای یک شرکت هرمی که با تاسیس پنج دفتر در سطح شهرستان کرج با انجام ترفندها و روشهای متقلبانه اقدام به عضوگیری و دریافت 150 میلیون تومان از این طریق کرده بودند خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا گل صباحی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر اینکه تعدادی از اعضاء و سر شاخه های یک شركت هرمی از شهرهای مختلف كشور به شهرستان كرج آمده و با دایر كردن دفاتری در این شهر درحال فعالیت و عضو گیری و آموزش افراد زیر مجموعه خود می باشند پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.

وی گفت: از آنجائیکه آدرس یکی از این دفاتر در محدوده بلوار حدادی مورد شناسایی قرار گرفته بود ابتدا جهت اطمینان از صحت و سقم موضوع اكیپی از كاركنان دایره مبارزه با جعل و كلاهبرداری جهت بررسی به آدرس مذكور اعزام كه پس از چندین ساعت تعقیب و مراقبت متوجه رفت و آمد های مشكوكی به ساختمان مورد نظر شدند .

سرهنگ گل صباحی افزود : طی چندین روز مراقبت و تحت نظر قرار دادن محل مورد نظر تعدادی از افراد شركت هرمی شناسایی و مشخص شد كه اعضای این دفتر جهت ارتباط با سایر اعضاء دفاتر دیگر در پاركهای سطح شهر جلساتی را برگزار می کنند كه طی چندین هفته پیگیری و تعقیب تعداد چهار دفتر دیگر در باغستان ، شاهین ویلا ، حیدرآباد و چهارراه مصباح شناسایی شد .

وی گفت: پس از اطمینان از فعالیت مجرمانه این اعضاء بلافاصله پس از هماهنگی با مقام قضایی چندین اکیپ از ماموران زبده پلیس آگاهی به صورت همزمان و پس از اطلاع از اینکه سر شاخه های این شرکت در حال آموزش افراد زیر مجموعه خود می باشند طی چندین عملیات غافلگیرانه پس از ورود به دفاتر مورد نظر 22 نفر از اعضای شرکتهای هرمی را دستگیر و در بازرسی از آنجا تعداد زیادی کتب و سی دی آموزشی را کشف و ضبط کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز اظهار داشت : متهمان دستگیر شده در بازجویی های ماموران پلیس اعتراف کردند که همگی آنها از استانهای غربی و شمالی کشور به کرج آمده و هر کدام با پرداخت چهار تا شش میلیون تومان به سرشاخه ها و عضویت در یک شرکت هرمی داخلی وابسته به یک کمپانی درخارج از کشور پس از دیدن آموزشهای لازم اقدام به عضوگیری در این شرکت می کنند.

کشف بیش از 700 هزار عدد مواد محترقه در نظرآباد



فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد استان البرز از کشف و ضبط 796 هزار عدد انواع مواد محترقه در اجرای طرح برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد محترقه در این شهرستان خبر داد .

سرهنگ فریدون مکرمی اصل در تشریح این خبر گفت: با توجه به نزدیك شدن به ایام پایانی سال و چهارشنبه آخر سال و با توجه به فعالیت عده ای سودجو در امر تهیه و توزیع مواد محترقه طرح برخورد با این افراد و جمع آوری مواد محترقه از سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی در ادامه گفت: ماموران در جریان اجرای طرح فوق مطلع شدند که فردی به صورت گسترده در امر تهیه و توزیع مواد محترقه فعالیت دارد .

مکرمی افزود: ماموران پس از اطمینان از صحت و سقم خبر و هماهنگی با مقام قضایی پس از ورود به منزل ، متهم مورد نظر را دستگیر و در بازرسی از آنجا تعداد 796 هزار عدد انواع مواد محترقه را کشف و ضبط کردند .

دستگیری اعضای باند سارقان داخل خودرو و کشف 65 فقره سرقت در کرج

فرمانده انتظامی کرج گفت: با هوشیاری ماموران انتظامی كلانتری 23 فردیس اعضای باند سارقان حرفه ای لوازم داخل خودرو شناسایی و دستگیر و از آنها 65 فقره سرقت کشف و ضبط شد .

سرهنگ عبدالرضا خیرخواهان در تشریح این خبر اظهار داشت: شب گذشته ماموران گشت کلانتری 23 فردیس در حین گشت زنی به یك دستگاه خودروی پراید با دو نفر سرنشین مظنون شده و بلافاصله دستور توقف خودرو را صادر کردند ولی سرنشینان بدون توجه به دستور ایست ماموران از محل متواری شدند .

پس از مدتی تعقیب و گریز خودرو از سوی ماموران از آنجائیکه سرنشینان خودرو قصد توقف نداشته و همچنان با انجام حرکات مارپیچ و خطرناک قصد فرار از دست ماموران را داشتند بنابراین ماموران با رعایت قانون بكارگیری سلاح، لاستیك عقب خودرو را هدف گلوله قرار داده و با پنچر كردن آن، خودروی مورد نظر را متوقف كردند.

وی افزود: در همین، متهمان از خودرو پیاده و پا به فرار گذاشتند كه یكی از آنها دستگیر و دیگری متواری شد و در بازرسی از خودرو مورد نظر شش دستگاه باند ضبط خودرو و دو باند ضبط خانگی نیز كشف و ضبط شد.

سرهنگ خیرخواهان گفت: متهمان دستگیر شده پس از انتقال به كلانتری در بازجویی های ماموران اعتراف كردند که در تمامی ساعات شبانه روز اقدام به سرقت لوازم داخل خودروها در مناطقی از شهرك بنفشه، شهرك وحدت، فردیس و حوالی مترو می كردند.

وی اظهار داشت: سارقان دستگیر شده به 65 فقره سرقت اعتراف کرده و اقرار کردند که اموال مسروقه را به یك مالخر در مارلیك فروخته اند كه بلافاصله مغازه این متهم نیز شناسایی و پس از دستگیری در بازرسی از آنجا تعداد 79 دستگاه لوازم داخل خودرو شامل ضبط و پخش و قطعات دیگر كشف و ضبط شد.





دستگیری سارقان احشام در كمتر از نیم ساعت

جانشین فرماندهی انتظامی کرج با تلاش ماموران انتظامی كرج، سارقانی كه با بستن دست و پای نگهبانان یك دام داری، احشام آن را به سرقت برده بودند، نیم ساعت پس از سرقت دستگیر شدند.

سرهنگ ایوب احمدی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان كرج در تشریح این خبر اظهار داشت: ساعت دو و سی دقیقه بامداد 23 بهمن ماه سال جاری در پی مراجعه صاحب یك دامداری با حالتی پریشان و مضطرب به كلانتری 44 ولد آباد و اعلام شکایت مبنی بر اینکه لحظاتی قبل از سوی نگهبانان دامداری باخبر شده است که سه سارق با چاقو وارد دامداری وی شده و با ضرب و شتم نگهبانان دست و پای آنها را بسته و احشام دامداری را با استفاده از یك دستگاه وانت پیكان به سرقت برده اند پیگیری موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی گفت: با توجه به اظهارات صاحب دامداری بلافاصله موضوع از سوی مركز پیام پلیس110 به واحد های گشتی ابلاغ و طرح مهار در منطقه مورد نظر به اجرا گذاشته شد .

سرهنگ احمدی تصریح کرد: با تلاش ماموران انتظامی هنوز نیم ساعت از سرقت احشام نگذشته بود که خودروی مورد نظر در منطقه عباس آباد مشاهده و توسط ماموران متوقف شد .

وی افزود: در همین حین سارقان با مشاهده ماموران از خودرو پیاده و بدون اینکه به دستور ایست ماموران توجه کنند اقدام به فرار کردند که درنتیجه ماموران با رعایت قانون به كارگیری سلاح، اقدام به تیر اندازی هوایی کرده و موفق شدند پس از دقایقی سارقان را متوقف و دستگیر کنند.

