نخستین کنگره موبایل ایران در تهران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کنگره به عنوان بزرگترین رویداد علمی در حوزه تلفن همراه از امروز یکشنبه تا دوم اسفندماه جاری در قالب برپایی همایشها و سمینارهایی همچون خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن همراه (Mobile VAS)، خدمات عمومی و دولت همراه (Public and Government Mobile Services)، خدمات مالی و پرداخت همراه (Mobile Banking and Payment) و محتوا و نرم‌افزارهای همراه ( Mobile Apps and Contents) توسط مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

در همین حال همزمان با برپایی این کنگره جشنواره نوآوریهای تلفن همراه و نمایشگاه تخصصی موبایل در نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده است که در جشنواره نوآوریهای تلفن همراه 4 مسابقه با عناوین "تولید نرم افزار (APP)"، "شهروند دیجیتال"، "ایده های شهروندی" و مسابقه "وب همراه (Mobile Web )" درنظر گرفته شده است که در پایان این کنگره برگزیدگان آن اعلام عمومی خواهند شد.

چشم انداز خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران همگام با توسعه فناوریهای نوین، چالش ها و فرصتهای توسعه محتوای بومی بر بستر فناوریهای همراه، نرم افزار تلفن همراه و روند رشد و مشکلات توسعه آن در ایران، چالش ها و فرصتهای حرکت از دولت الکترونیک به سمت دولت همراه و مدیریت خدمات شهری بر بستر فناوری های همراه، تامین امنیت و زیرساختهای مورد نیاز در توسعه روش های نوین پرداخت و توسعه فرهنگ استفاده از خدمات ملی همراه و جلب اعتماد مشتری از جمله محورهای نشست های در حال برگزاری در این کنگره است.