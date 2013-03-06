سالار عقیلی، خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گروه "راز و نیاز" و اجرای پیش‌رو، گفت: گروه "راز و نیاز" در سال 74 به سرپرستی خودم و با همراهی پیانوی همسرم، حریر شریعت‌زاده تاسیس شد. پس از آن نیز اندک اندک این گروه ارتقا پیدا کرد تا این که امروز به یک گروه 15 نفره بدل شده است.

وی افزود: در کنسرت هفدهم اسفند ماه، "راز و نیاز" با یک ارکستر زهی 15 نفره به روی صحنه می‌رود که افزون بر سازهای گوناگون از جمله زهی زخمه‌ای، چهار ویولن، یک ویولن سل و یک ویولن آلتو نیز ارکستر "راز و نیاز" را همراهی می‌کنند.

سالار عقیلی با بیان اینکه در کنسرت یاد شده افزون بر قطعات آوازی هشت تصنیف نیز اجرا می‌شود، به علت خاطره‌انگیز بودن تصانیف و غافلگیر کردن مخاطبان از بیان نام تمامی قطعات کنسرت اخیر خود سر باز زد و در ادامه، تصانیفی چون خوشه چین، وطن، حکایت دل و افسون سخن را از جمله قطعاتی خواند که هفدهم اسفند ماه در برج میلا به اجرای آنها می‌پردازد.

سالار عقیلی، خواننده و سرپرست گروه راز و نیاز با همراهی پیانو حریر شریعت‌زاده و یک ارکستر 15 نفره زهی، هفدهم اسفند ماه سالجاری به میزبانی برج میلاد و در دو سانس، گلچینی از آثار دوران خوانندگی خود که شامل قطعات خاطره‌انگیزی برای علاقه‌مندانش است، روی صحنه می‌برد.