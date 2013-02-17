بابک قطبی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان سنندج شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به معرفی اعضای هیئت های نظارت بر انتخابات شورای اسلامی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان سنندج از سوی رئیس مرکزی این هیئت در کشور منصوب و معرفی شدند.

بر اساس احکام صادر شده از سوی محمد جواد کولیوند رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بابک قطبی به عنوان رئیس این هیئت در شهرستان سنندج منصوب شد و توفیق سرفراز، حبیب الله قادرمرزی، ابراهیم حسامی و شهرام جلیزی دیگر اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان سنندج به شمار می روند.

در حکم صادر شده خطاب به اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان سنندج آمده است: "با توجه به پیشنهاد هیئت عالی نظارت بر شوراهای اسلامی استان، جنابعالی به عنوان عضو هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهرستان سنندج منصوب می شوید".

در پایان این حکم تاکید شده است: "ان شاالله تحت توجهات حضرت بقیه الله اعظم (عج) در انجام وظایف محوله در چهارچوب قانون موفق باشید".

بر اساس قانون اساسی کشور، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر کشور جزو اختیارات و وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل اعضای هیئت های نظارت استان خود نمایندگان بوده و اعضای هیئت های نظارت در شهرستان ها و بخش ها از سوی نمایندگان منصوب و معرفی می شوند.

پیش از این محمد جواد کولیوند رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در حکمی حامد قادرمرزی نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان را به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در استان کردستان منصوب کرده بود.