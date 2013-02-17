طرح جامع منطقه نمونه گردشگري كامان و زرشك تصويب شد

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح جامع منطقه نمونه گردشگري کامان و زرشک بر اساس وسعتي در سطح ملي و مطابق با شرح خدمات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور تهيه و پس از طي كردن مراحل کارشناسي و تصويب در کارگروه‌هاي گردشگري و مسکن و شهرسازي، در شوراي برنامه ريزي توسعه استان مطرح و مصوب شد.



وي گفت: اين طرح به عنوان سند راهبردی و مديريتی برای پيشبرد اهداف آينده و ايجاد وحدت رويه بين دستگاه های اجرايی استان قابل استناد و بهره برداری است.



نصرتی تصریح کرد: اجرای مرحله اول اين طرح، در محدوده ای به وسعت 350 هکتار طراحي و برنامه ريزی شده و احداث کاربری هايی از قبيل تفريحی، پذيرايی، سلامت، ورزشی و خدماتی در آن پيش بيني شده است و در حال حاضر، شرح خدمات طرح تفضيلی و اجرای آن بر اساس دستورالعمل تأسيس مناطق نمونه گردشگری و طرح جامع و تصويب، تدوين و آماده شده و انتخاب مشاور با صلاحیت برای تهيه آن در دستور کار قرار گرفته است.