  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

نصرتی با مهر مطرح کرد:

طرح جامع منطقه نمونه گردشگري كامان و زرشك تصويب شد

طرح جامع منطقه نمونه گردشگري كامان و زرشك تصويب شد

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: طرح جامع منطقه نمونه گردشگری کامان و زرشک در شورای برنامه ريزی توسعه استان قزوين به تصويب رسيد.

مسعود نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح جامع منطقه نمونه گردشگري کامان و زرشک بر اساس وسعتي در سطح ملي و مطابق با شرح خدمات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري کشور تهيه و پس از طي كردن مراحل کارشناسي و تصويب در کارگروه‌هاي گردشگري و مسکن و شهرسازي، در شوراي برنامه ريزي توسعه استان مطرح و مصوب شد.

وي گفت: اين طرح به عنوان سند راهبردی و مديريتی برای پيشبرد اهداف آينده و ايجاد وحدت رويه بين دستگاه های اجرايی استان قابل استناد و بهره برداری است.

نصرتی تصریح کرد: اجرای مرحله اول اين طرح، در محدوده ای به وسعت 350 هکتار طراحي و برنامه ريزی شده و احداث کاربری هايی از قبيل تفريحی، پذيرايی، سلامت، ورزشی و خدماتی در آن پيش بيني شده است و در حال حاضر، شرح خدمات طرح تفضيلی و اجرای آن بر اساس دستورالعمل تأسيس مناطق نمونه گردشگری و طرح جامع و تصويب، تدوين و آماده شده و انتخاب مشاور با صلاحیت برای تهيه آن در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 1817492

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها