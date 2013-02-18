تردد بیش از یک میلیون و 200 هزار خودرو از اتوبان کرج به تهران و بالعکس

محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی یک هفته گذشته از آزاد راه کرج به تهران و بالعکس تا مقطع گلشهر یک میلیون و 235 هزار و 30 خودرو تردد کرده است.

وی ادامه داد: میانگین تردد روزانه از محور کرج به تهران و بالعکس 176 هزار و 432 خودرو بوده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: محور کرج به قزوین جاده قدیم نیز 82 هزار و 455 خودرو تردد کرده است که میانگین تردد روزانه 11 هزار و 776 خودرو بوده است.

وی تصریح کرد: محور کرج به قزوین مقطع هشتگرد 580 هزار و 926 وسیله نقلیه تردد کرده است که میانگین تردد روزانه 82 هزار و 989 خودرو بوده است.

عطرچیان در ادامه گفت: محور کرج به چالوس و بالعکس مقطع گچسر تعداد 104 هزار و 467 خودرو تردد کرده است.

وی افزود: میانگین تردد روزانه این محور کرج به چالوس و بالعکس 14 هزار و 923 خودرو بوده است.