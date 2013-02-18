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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۴

طی هفته گذشته انجام شد؛

تردد بیش از یک میلیون و 200 هزار خودرو از اتوبان کرج به تهران و بالعکس

تردد بیش از یک میلیون و 200 هزار خودرو از اتوبان کرج به تهران و بالعکس

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز از تردد خودرو در آزادراه های استان البرز خبر داد و گفت: طی یک هفته گذشته یک میلیون و 235 هزار خودرو از محورهای مواصلاتی استان البرز تردد کرده است.

محمدجواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی یک هفته گذشته از آزاد راه کرج به تهران و بالعکس تا مقطع گلشهر یک میلیون و 235 هزار و 30 خودرو تردد کرده است.

 

وی ادامه داد: میانگین تردد روزانه از محور کرج به تهران و بالعکس 176 هزار و 432 خودرو بوده است.

 

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان البرز افزود: محور کرج به قزوین جاده قدیم نیز 82 هزار و 455 خودرو تردد کرده است که میانگین تردد روزانه 11 هزار و 776 خودرو بوده است.

 

وی تصریح کرد: محور کرج به قزوین مقطع هشتگرد  580 هزار و 926  وسیله نقلیه تردد کرده است که میانگین تردد روزانه 82 هزار و 989 خودرو بوده است.

 

عطرچیان در ادامه گفت: محور کرج به چالوس و بالعکس مقطع گچسر تعداد 104 هزار و 467 خودرو تردد کرده است. 

 

وی افزود: میانگین تردد روزانه این محور کرج به چالوس و بالعکس 14 هزار و 923 خودرو بوده است.

کد مطلب 1817493

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