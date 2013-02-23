مهرداد گودرزپور تهیه‌کننده و کارگردان "قندیل‌های شکسته" درباره این سریال 10 قسمتی به خبرنگار مهر گفت: دهمین و آخرین قسمت سریال "قندیل‌های شکسته" با موضوع زندگی محمدرضا پهلوی امشب 5 اسفند از شبکه یک پخش می‌شود.

وی افزود: در پنج قسمت اول این سریال داستان تولد تا مرگ محمدرضا پهلوی را مرور کردیم و در شش قسمتی که از این هفته و یکشنبه 29 بهمن ساعت 18:20 از شبکه یک پخش آن آغاز شد، زندگی اشرف اعم از تولد، نزدیکان و ارتباطات او سخن گفتیم که البته این مسئله از قسمت شش تا هشت سریال را به خود اختصاص می‌دهد.

وی افزود: در قسمت 9 و 10 نیز زندگی اعلم مرور می‌شود و البته گریزی به فرح و آشنایی او با محمدرضا شاه نیز زده می‌شود که امشب پخش خواهد شد.

شهریار فخاری نقش محمدرضا پهلوی، الناز بهمن‌زاد فرح دیبا، پریسا جهانگیری دوران جوانی اشرف پهلوی و هما خاک‌پاش دوران پیری، محمد ابهری امیرعباس هویدا، علی اصغر کاووسی نقش اسداله علم، محمد برسوزیان سپهبد فضل اله زاهدی و ابراهیم شجاعی نقش ارتشبد فردوست را در این مجموعه بازی می‌کنند.

"قندیل‌های شکسته" با بررسی شخصیت‌های تاریخی معاصر با فرم بازسازی و مستند در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش مرکز بسیج صداوسیما ساخته شد که از 18 بهمن از شبکه یک سیما ساعت 18:10 پخش می‌شود و امشب آخرین قسمت آن روی آنتن خواهد رفت.