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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۷:۰۹

به همت انجمن اسلامی دانشجویان؛

نخستین دوره مسابقات جام ولایت در فیلیپین برگزار شد

نخستین دوره مسابقات جام ولایت در فیلیپین برگزار شد

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق اسیا: نخستین دوره مسابقات ورزشی جام ولایت به همت انجمن اسلامی دانشجویان مانیل در رشته بیلیارد با حضور دانشجویان ایرانی دانشگاههای شهر مانیل برگزار شد.

بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان در مانیل ، در این مسابقات دانشجویانی از دانشگاههای سی یی یو – یو یی- مپوا – ای ام ای به رقابت پرداختند .

در این مسابقات که بیش از 4 ساعت بطول انجامید ، میلاد زالی از دانشگاه مپوا مقام اول و حامد نبوی از دانشگاه سی یی یو نائب قهرمان و محمد زالی از دانشگاه مپوا عنوان سومی مسابقات را کسب کردند.

بر اساس این گزارش ، در این مسابقات به رسم یادبود جوایزی از طرف انجمن اسلامی دانشجویان به نفرات اول تا سوم اهدا شد.
میرحیدری مسئول برگزاری جام ولایت عنوان کرد که این مسابقات ورزشی (جام ولایت ) با برگزاری مسابقات والیبال ادامه خواهد داشت .
 

کد مطلب 1817724

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