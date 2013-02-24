نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر به زبان فیلیپینی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نامه امام علی (ع) به مالک اشتر را دکتر محمود تجر ترجمه و توسط خیر الدین و زینب هاویر دو تن از فعالان فرهنگی ویراستاری و بازبینی گردیده و در 126 صفحه منتشر شد .

رایزنی فرهنگی کشورمان بمنظور گسترش فعالیت های فرهنگی و دینی از طریق چاپ کتاب اقدام به ترجمه و انتشار کتاب آموزش نماز در اسلام به زبان انگلیسی ، جمع اوری و ترجمه و چاپ تاگالوگ بخش هایی از اجوبه مقام معظم رهبری، رهبر از نگاه رهبر، ترجمه و چاپ دیدگاه های مقام معظم رهبری در مورد قران نموده است .

بر اساس این گزارش ، رایزنی فرهنگی کشورمان همچنین مطالب دیگری چون ترجمه و چاپ نامه علامه حکیمی به فیدل کاسترو، حکمت نامه لقمان به زبان فیلیپینی ، رساله حقوق امام سجادبه زبان فیلیپینی ، فلسطین در فضای مجازی از دکترمنصور لیمبا، تجدید چاپ قرآن کریم به زبان سیبوانا ، چاپ سه زبانه تاگالوگ ، انگلیسی و تلفظ عربی دعای کمیل ، چاپ ویژه نامه های امام خمینی (ره)‌ ، حج ، ایران امروز، ادیان و محرم در قالب فصلنامه چشم انداز و ... را انتشار داده است .