شايعه وقوع زلزله از خارج از مرز شهرهاي زلزله زده وارد مي شود

سرهنگ محمد رضا احمد پور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : هدف اصلي اين افراد ايجاد رعب و وحشت درميان مردم است و افراد شايعه ساز اشخاصي هستند از ديگر شهرهاي استان به توزيع شايعه مبادرت كرده بودند زيرا اهالي شهرهاي زلزله زده از لحاظ روحي آسيب پذير هستند و توانايي توليد اين اخبار كذب را ندارند .

وي تاكيد كرد : پس ازوقوع زلزه در بم و زرند مردم اين استان در مقابل شايعات وقوع مجدد زلزله حساس شده اند بنابراين تاكيد مي كنيم هيچ يك از اين شايعات صحت ندارد ومردم نبايد به اين شوخي ها توجه كنند .

سرهنگ احمد پور با اشاره به اين مطلب كه اين شايعات از وقوع زلزله دراين استان طي ديشب خبرداده بودند و اين مساله صحت نداشت افزود: در صورتي كه اينگونه اخبار از حد موجود فراتر روند نيروي انتظامي استان كرمان تصميمات جدي تري درمهار اين روند خواهد گرفت.

شايان ذكر است روزگذشته به دنبال انتشار خبري مبني بر احتمال وقوع زلزله در استان كرمان طي شب گذشته ، مردم شهرستان زرند سراسيمه از منازل خارج شده و به خيابان ها ريختند و همين امر موجب تعطيلي مدارس و رعب و وحشت مردم استان بخصوص شهرهاي بم و زرند شد.