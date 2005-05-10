۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۱۵

اهريمني به روايت جان وو

"جان وو"، كارگردان نامي هنگ كنگ از ساخت فيلم هراسناك " اهريمني" خبر داد.

" جان وو"

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"،  اين كارگردان كه تا به حال فيلمهاي " دستمزد پرداختي "، " تغييرچهره " و" ماموريت غيرممكن " را دركارنامه هنريش ثبت كرده اين بار درمقام تهيه كننده اين پروژه حضوردارد و در اين راه با " كليوباركر" به همكاري مي پردازد.
" باركر" حقوق ساخت فيلم را ازآن خود كرده اين درحاليست كه " وو" تصميم دارد اين اثررا درشركت فيلمسازيش تحت عنوان " تايگرهيل اينترتيمنت " توليد مي كند.  فيلم " اهريمني " براساس بازي به همين نام توليد مي شود. دراين بازي ويدئويي مخاطب تنها شاهد حضوريك ضد قهرمان نيست بلكه مي تواند شخصاَ نقش اورا برعهده گيرد.
" وو" با اعلام خبرفوق گفت :" داستان ازچنان جذابيتي برخوردارست كه مي توان آن رادرقالب مجموعه فيلمهاي سينمايي چند قسمتي ارائه كرد."

