تهران از كمترين فضاهاي آموزشي برخوردار است//400 دانش آموز در20 متر فضا درس مي خوانند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، امير نعمت بني آدم با اشاره به احداث بيش از 62 هزار كلاس درس بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون از سوي خيرين، افزود: در سال گذشته حدود 34 ميليارد تومان توسط خيرين جذب مدرسه سازي در سطح استان تهران شد كه همين امر موجب گرديد طي يك سال گذشته 553 كلاس درس تحويل آموزش و پرورش استان گردد.

وي همچنين از احداث 1440 كلاس درس ديگر در سال جاري خبر داد و گفت: اين تعداد كلاس درس نيز همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد تحويل خواهد شد.

بني آدم افزود: بر اساس برآوردي كه دو سال پيش در سطح استان تهران انجام شد، به اين نتيجه رسيديم كه 20 هزار كلاس درس جديد بايد طي مدت زمان سه سال ساخته شود تا مدارس تهران به سطح استاندارد به لحاظ تراكم دانش آموزي در هر كبلاس درس برسد، اما امروز چنين استنباط مي شود كه فقط در سال جاري به 16 هزار كلاس درس نياز داريم.

وي فقر فضاي آموزشي در سطح مدارس استان تهران را يكي از معضلات فعلي در راه امر تعليم و تربيت دانش آموزان عنوان كرد و گفت: استان تهران با داشتن نمره 2 در بين ساير استانهاي كشور، از وضعيت نامطلوبي برخوردار است. در حالي كه استان هاي يزد و گيلان با نمره 28 فاصله زيادي نسبت به تهران دارند.

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران به يك نمونه از كمبود فضاي آموزشي در سطح شهر تهران اشاره كرد و افزود: يك دبستان در منطقه 13 فقط 20 متر حياط براي 400 دانش آموز داشت كه با تلاش خيرين توانستيم خانه همجوار اين مدرسه را خريداري و به فضاي مدرسه بيفزاييم.

وي گفت: خيرين مدرسه ساز تنها توقع و انظاري را كه از مسئولان دارند، اين است كه از حجم كاغذ بازي و بوروكراسي اداري كم كنند و به حجم تلاشهاي اجرايي خود بيفزايند تا بتوان با سرعت بيشتري نسبت به بازسازي مدارس مخروبه و قديمي اقدام كرد.