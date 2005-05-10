تا پايان ثبت نام، يكي از كانديداهاي فعلي اصولگرايان انصراف مي دهد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نادران به خبرنگاران گفت: رايزني براي انصراف برخي ديگر از كانديداهاي اصولگرا براي رسيدن به اجماع ادامه دارد كه اميدوارم اين رايزني هاي نتيجه بخش باشد.

عضو فراكسيون اصولگرايان در مورد آخرين وضعيت كانديداهاي اصولگرايان افزود: احتمال اينكه يك كانديدا ازسوي اصولگرايان براي شركت در عرصه انتخابات رياست جمهوري معرفي شود زياد است.

رييس ستاد انتخاباتي احمد توكلي نامزد انصراف داده اصولگرايان درباره احتمال حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات گفت: از آمدن يا نيامدن وي خبر ندارم اما مطمئنا حضور و يا عدم حضور ايشان روي اجماع نيروهاي اصولگرا تاثيرگذار نيست.

از نادران سوال شد آيا توكلي به خاطر پيشنهاد رياست مجلس در سال دوم از حضور در انتخابات رياست جمهوري منصرف شده است، گفت: از اين خبر اطلاعي ندارم.