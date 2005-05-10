16 كشور براي حضور درمسابقات تنيس روي ميز اعلام آمادگي كردند

به گزارش خبرنگار" مهر" فرانك حيدري سرپرست كل مسابقات تنيس روي ميزچهارمين دوره مسابقات اسلامي زنان ضمن بيان مطلب فوق افزود: اعلام آمادگي اين تعداد كشوردرحالي است كه روند ثبت نام ازكشورها همچنان ادامه دارد.

وي تاكيد كرد: گنجاندن اين مسابقات درتقويم فدراسيون جهاني تنيس روي ميز يكي ازدلايل استقبال كشورهاي مختلف ازاين مسابقات است كه بدون ترديد ارتقاء سطح كيفي اين دوره ازرقابتها را به همراه خواهد داشت.

سرپرست كل مسابقات تنيس روي ميز ازبرگزاري كلينيك داوري پيش ازآغازمسابقات خبرداد وافزود: دراين كلينيك آخرين قوانين ومقررات داوري توسط مدرس فدراسيون جهاني تدريس وبه كساني كه موفق به گذراندن آزمون دوره شوند، گواهينامه بين المللي اعطا مي شود.

حيدري ازجمهوري آذربايجان، افغانستان، امارات، سوريه، يمن، تاجيكستان، سنگال، پاكستان، كويت، بحرين، ايران، تركمنستان، قطر، ارمنستان، اتيوپي ونيجريه بعنوان كشورهايي نام برد كه تا كنون آمادگي ورزشكاران خود را براي حضوردر اين مسابقات اعلام كرده اند.

وي گفت: مسابقات تنيس روي ميزبازيهاي زنان درسه ماده تيمي، انفرادي ودونفره برگزارمي شود.

گفتني است: چهارمين دوره بازيهاي اسلامي زنان ازاول لغايت هفتم مهرماه سالجاري درتهران برگزارخواهد شد.