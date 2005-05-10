رفعت بيات به عنوان اولين داوطلب زن ثبت نام كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اولين روز ثبت نام در ستاد انتخابات كشور، تاكنون هفت زن ثبت نام كرده اند.
اين درحالي است كه شوراي نگهبان قانون اساسي، تفسير "رجل سياسي" را به معناي "مرد سياسي" تلقي مي كند.
رفعت بيات نماينده مردم زنجان در مجلس هفتم روز سه شنبه با حضور در ستاد انتخابات كشور، به عنوان اولين داوطلب زن براي حضور در عرصه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري ثبت نام كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اولين روز ثبت نام در ستاد انتخابات كشور، تاكنون هفت زن ثبت نام كرده اند.
اين درحالي است كه شوراي نگهبان قانون اساسي، تفسير "رجل سياسي" را به معناي "مرد سياسي" تلقي مي كند.
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