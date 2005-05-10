نظامنامه صنفي روزنامه نگاري تهيه و تدوين مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اميد توشه كه پس از جلسه مشترك شوراي مركزي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران و رئيس فراكسيون مطبوعات و روزنامه نگاران مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، تصريح كرد: پيش نويس طرح نظامنامه صنفي روزنامه نگاري از سوي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران با مشاركت و همكاري تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري و بخش هاي مختلف جامعه مطبوعات تهيه و تدوين و براي تصويب نهايي به فراكسيون مطبوعات و روزنامه نگاران مجلس هفتم ارائه مي شود.

وي در ادامه افزود: در اين ملاقات، حسين نوش آبادي براي پيگيري و تصويب نهايي اين نظامنامه در صحن علني مجلس و حل مشكلات و معضلات جامعه مطبوعات اعلام آمادگي كرد.

رئيس شوراي مركزي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران افزود: تهيه و تدوين اين نظامنامه صنفي را به جد پيگيري مي كنيم چرا كه براي نخستين بار در تاريخ مطبوعات است كه يك تشكل صنفي و حمايتي براي تدوين يك قانون با مجلس شوراي اسلامي در زمينه مطبوعات همكاري مي كند.

وي تاكيد كرد: اين نظامنامه صنفي با هدف ساماندهي وضعيت معيشتي و حرفه اي روزنامه نگاران تدوين خواهد شد چرا كه متاسفانه با توجه به گسترش فضاي مطبوعاتي كشور به دليل نبود يك نظامنامه صنفي مدون و قوي قشر روزنامه نگار همواره در معرض آسيب ها و هجمه هاي جدي بوده است.

سخنگوي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران در ادامه گفت: اين نظامنامه شامل موارد اعطاي پروانه نشر به مديران مسئول، استخدام نيروهاي حرفه اي از سوي مطبوعات، نحوه پرداخت حقوق و حق التحريرها، ايجاد يك نهاد نظارتي غير دولتي و بي طرف براي نظارت بر فعاليت حرفه اي مطبوعات ، بيمه روزنامه نگاران و موارد متعدد ديگري خواهد بود كه به نوعي به وضعيت حرفه اي و معيشتي روزنامه نگاران مرتبط است.

رييس شوراي مركزي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران در پايان تاكيد كرد: وحيد آبيده دبير كل اين تشكل در آينده نزديك جزئيات اين طرح را براي تدوين نظامنامه صنفي روزنامه نگاري در يك نشست مطبوعاتي تشريح خواهد كرد.