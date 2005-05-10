  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۷:۰۷

براي نخستين بار در تاريخ مطبوعات ايران:

نظامنامه صنفي روزنامه نگاري تهيه و تدوين مي شود

سخنگوي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران گفت: براي نخستين بار در تاريخ مطبوعات ايران نظامنامه صنفي روزنامه نگاري تهيه و تدوين مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اميد توشه كه پس از جلسه مشترك شوراي مركزي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران و رئيس فراكسيون مطبوعات و روزنامه نگاران مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، تصريح كرد: پيش نويس طرح نظامنامه صنفي روزنامه نگاري از سوي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران با مشاركت و همكاري تشكل هاي صنفي روزنامه نگاري و بخش هاي مختلف جامعه مطبوعات تهيه و تدوين و براي تصويب نهايي به فراكسيون مطبوعات و روزنامه نگاران مجلس هفتم ارائه مي شود.

وي در ادامه افزود: در اين ملاقات، حسين نوش آبادي براي پيگيري و تصويب نهايي اين نظامنامه در صحن علني مجلس و حل مشكلات و معضلات جامعه مطبوعات اعلام آمادگي كرد.

رئيس شوراي مركزي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران افزود: تهيه و تدوين اين نظامنامه صنفي را به جد پيگيري مي كنيم چرا كه براي نخستين بار در تاريخ مطبوعات است كه يك تشكل صنفي و حمايتي براي تدوين يك قانون با مجلس شوراي اسلامي در زمينه مطبوعات همكاري مي كند.

وي تاكيد كرد: اين نظامنامه صنفي با هدف ساماندهي وضعيت معيشتي و حرفه اي روزنامه نگاران تدوين خواهد شد چرا كه متاسفانه با توجه به گسترش فضاي مطبوعاتي كشور به دليل نبود يك نظامنامه صنفي مدون و قوي قشر روزنامه نگار همواره در معرض آسيب ها و هجمه هاي جدي بوده است.

سخنگوي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران در ادامه گفت: اين نظامنامه شامل موارد اعطاي پروانه نشر به مديران مسئول، استخدام نيروهاي حرفه اي از سوي مطبوعات، نحوه پرداخت حقوق و حق التحريرها، ايجاد يك نهاد نظارتي غير دولتي و بي طرف براي نظارت بر فعاليت حرفه اي مطبوعات ، بيمه روزنامه نگاران و موارد متعدد ديگري خواهد بود كه به نوعي به وضعيت حرفه اي و معيشتي روزنامه نگاران مرتبط است.

رييس شوراي مركزي جامعه روزنامه نگاران جوان ايران در پايان تاكيد كرد: وحيد آبيده دبير كل اين تشكل در آينده نزديك جزئيات اين طرح را براي تدوين نظامنامه صنفي روزنامه نگاري در يك نشست مطبوعاتي تشريح خواهد كرد.

کد مطلب 181822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها