فشار فرانسه به ايران جهت دست كشيدن از تهديد به غني سازي اورانيوم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اين خبرگزاري، يك سخنگو در وزارت خارجه فرانسه اعلام كرد :"تا آنجا كه من مي دانم هيچ تصميم نهائي براي از سرگيري فعاليت هاي غني سازي از سوي ايران گرفته نشده است و اميدوارم كه ايران چنين تصميمي را هم نگيرد".

اين سخنگو از ايران خواست تا زماني كه گفتگوها براي رسيدن به يك راه حل براي مساله مربوط به برنامه هاي هسته اي در جريان است به نشست و توافق ماه نوامبر سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه در پاريس كه در آن ايران موافقت كرد تا برنامه هاي مربوط به سوخت هسته اي خود را به حالت تعليق در آورد، پايبند باشد.

وي گفت:"به محض اينكه سه كشور اروپائي اعلام كنند كه تعليق نقض شده است اين براي ما بدين معني است كه در توافق پاريس و هرچيزي كه در اين توافق در خصوص تعليق وجود دارد، اختلال اساسي صورت گرفته است".

اين مقام وزارت خارجه فرانسه مدعي شد : در صورت نقض پيمان پاريس از سوي ايران، اين كشور با پيامدهاي روشني روبرو خواهد شد و تهران از اين پيامدها آگاه است كه همانا ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود.