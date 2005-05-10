بدترين آفت براي تيم ملي كوچك شمردن حريفان و دلخوشي به پيروزيهاي گذشته است

كنفدراسيون فوتبال آسيا هردو تيم ايران و كره شمالي را بدليل مشكلاتي كه درراه مسابقات مقدماتي جام جهاني بوجود آورده اند، جريمه كرده و ازاينرو دو تيم ايران و كره شمالي با يك مشكل مشترك درورزشگاه آزادي رودر روي هم قرارمي گيرند. تيم ملي فوتبال كشورمان درراه رسيدن به جام جهاني 2006 آلمان تا به اينجاي كارموفق عملكرد و7 امتيازاز9 امتيازدوررفت را به خود اختصاص داده است. ايران 4 امتياز ازاين 7 امتياز را خارج ازخانه به دست آورده وحالا اگربتوانند 6 ويا حتي 4 امتياز ديگرازدوبازي خانگي خود بدست آورد، راهيابي اش به جام جهاني قطعي خواهد شد.

ما 12 خرداد ماه با كره شمالي و18 خرداد ماه با بحرين درورزشگاه آزادي بازي داريم. AFC اعلام كرد كه ايران دربازي با كره شمالي نمي تواند بيش از50 هزار تماشاگر داشته باشد كه البته اگر AFC هم نمي گفت تماشاگراني بيش از اين تعداد به ورزشگاه آزادي نمي آمدند. شايد براي بازي ايران و بحرين ورزشگاه آزادي جمعيتي بيش از70 هزارنفر را بخود ببيند، اما بازي ايران وكره شمالي حداقل براي تماشاگران ما جذابيت چنداني ندارد، اينجا بحث تعداد تماشاگران نيست. ما بايد كره شمالي وبحرين را ببريم تا همان 18 خرداد ماه جشن صعود به جام جهاني را برپا كنيم.

براي تيمي كه مي خواهد قبل ازبرگزاري آخرين بازي اش جشن صعود برپا كند، اين همه دوري ازشرايط مسابقه اصلا شرايط مطلوبي نيست وبايد نگران كننده باشد. شايد تصورشود كه كره بي انگيزه را درتهران راحت مي توان شكست داد ويا بحرين تيمي نيست كه پيروزي برآن درتهران بسياردشوارباشد، اما بايد اذعان داشت كه بدترين آفت يك تيم همين كوچك ديدن حريفان و استفاده اين تيم به پيروزيهاي گذشته است.

تيم ملي ازروز 12 فروردين تا 12 خرداد ماه چيزي حدود 60 روز ازشرايط مسابقه دورافتاده و اگرتا روز 12خرداد ماه يك بازي تداركاتي برگزارنشود، كارمان دربازي كره وبحرين دشوارخواهد بود. هرچند كه گفته مي شود بازيكنان درتيمهاي باشگاهي آمادگي خود را حفظ مي كنند. اما اين اصلا توجيه خوبي نيست. تيم ملي نيازبه يك وحتي دومسابقه تداركاتي قبل از روبروشدن با كره وبحرين دارد تا درشرايط مسابقه قرارگيرد.

بازي با عربستان را آقاي برانكو رد كرده وبازي با امارات در ايران هنوز درپرده ابهام است. عقيده برانكو درخصوص رد بازي با عربستان منطقي است، چرا كه تيم ملي درتهران دوبازي دارد و اگربخواهد قبل ازآن درهواي گرم عربستان يك بازي سنگين با تيم ملي اين كشوربرگزاركند، بدنها به شدت دچار افت خواهد شد. اما بازي با مارات ويا هرتيم ديگردرتهران قبل ازبازي كره شمالي ازنان شب هم واجب تر است.

انتظارمي رود فدراسيون فوتبال برنامه ريزي سريع ودقيقي را براي انجام بازي تداركاتي دردستوركارخود قراردهد.