راه اندازي 25 دهياري جديد در نيشابور

معاون استاندار خراسان رضوي در نيشابور در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: بودجه دهياري ها از محل تجميع عوارض بيش از 474 ميليون ريال است.

مهندس سيد محمود رضاييان افزود : براي اجراي 84 طرح در روستاها در زمينه طرح هادي ، اصلاح و توسعه معابر در سطح روستاها ، ايمن سازها و ايجاد تاسيسات حفاظتي در مقابل حوادث پيش بيني نشده ، ساماندهي آرامستان ها و غسالخانه ها ، ايجاد فضاي سبز تفريحي، جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و حفاظت از ميراث فرهنگي مبلغ 287 ميليون و 600 هزار ريال هزينه شده است.

فرماندار نيشابور خاطر نشان كرد : براي بالا بردن سطح دانشو آگاهيهاي دهياران در سال گذشته 24 كلاس آموزشي در زمينه هاي امور مالي و بودجه ،وضع و وصول عوارض ،روابط متقابل دهيار و شورا ،صدور پروانه ساختمان ،مديريت موايد زايد مقابله با حوادث و ... برگزار شد.