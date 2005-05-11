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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۱۳

معاون استاندار خراسان رضوي در گفتگو با "مهر" خبر داد:

راه اندازي 25 دهياري جديد در نيشابور

وزارت كشور با راه اندازي 25 دهياري جديد براي روستاهاي بالاي 100 خانوار در نيشابور موافقت كرد.

معاون استاندار خراسان رضوي در نيشابور در گفتگو با خبر نگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: بودجه دهياري ها از محل تجميع عوارض بيش از 474 ميليون ريال است.

مهندس سيد محمود رضاييان افزود : براي اجراي 84 طرح در روستاها در زمينه طرح هادي ، اصلاح و توسعه معابر در سطح روستاها ، ايمن سازها و ايجاد تاسيسات حفاظتي در مقابل حوادث پيش بيني نشده ، ساماندهي آرامستان ها و غسالخانه ها ، ايجاد فضاي سبز تفريحي، جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي و حفاظت از ميراث فرهنگي مبلغ 287 ميليون و 600 هزار ريال هزينه شده است.

فرماندار نيشابور خاطر نشان كرد : براي بالا بردن سطح دانشو آگاهيهاي دهياران در سال گذشته 24 كلاس آموزشي در زمينه هاي امور مالي و بودجه ،وضع و وصول عوارض ،روابط متقابل دهيار و شورا ،صدور پروانه ساختمان ،مديريت موايد زايد مقابله با حوادث و ... برگزار شد.

کد مطلب 181903

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