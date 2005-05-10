شهادت در قاموس فرهنگ سياسي شيعه، شناسنامه ايمان و عمل مومنان است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از معاونت روابط عمومي دفتر فرماندهي كل سپاه، سردار سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي در اولين يادواره 34 شهيد دانشكده علوم قضايي گفت: در قاموس فرهنگ سياسي شيعه، شهادت، شناسنامه ايمان و عمل صالح و جهاد مومنان شجاع براي دفاع از حق و حكومت صالحان است.

وي افزود: شيعيان با نثار تنها سرمايه خود يعني جانشان درطول تاريخ خونبار تشيع و هشت سال دفاع مقدس، حقيقت غلبه خون بر شمشير را بر جهانيان اثبات نموده اند.

فرمانده كل سپاه گفت: خون شهيدان ضامن بقا و دوام انقلاب اسلامي است و ثمره خون شهيدان به اذن و اراده الهي نه تنها آزادي قدس را نويد مي دهد بلكه آزادي بشريت مظلوم از دست ظالمان را در پي خواهد داشت.

سردار صفوي در بخش ديگري از سخنان خود قوه قضائيه را نهادي مستقل و پشتيبان حقوق قضايي و اجتماعي دانست و با اشاره به جايگاه و اهميت اين قوه در قانون اساسي خاطرنشان كرد: اين قوه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف قانوني است كه اگر به آنها جامه عمل بپوشاند، عدالت و امنيت بطور كامل در كشور پياده خواهد شد.

وي افزود: در طول 26 سال گذشته، كارهاي زيادي در كشور صورت گرفته اما مردم انتظاراتي دارند كه هنوز به طور كامل برآورده نشده است.

فرمانده كل سپاه در پايان تاكيد كرد با تفكر و تعقل و تعهد و تلاش مي توانيم كشوري آباد، مستقل و پيشرو بسازيم و به عنوان الگوي حكومتي اسلام، به همه دنيا معرفي كنيم.