روابط ايران و هند تحت تاثير هيچ كشور ثالثي تغيير نمي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" و به نقل از دفتر فرماندهي كل سپاه ، سردار سرلشكر پاسدارسيد يحيي صفوي در ديدار با كريشان چاندر سينگ ، سفير هند در ايران گفت: ايران و هند به عنوان دو قدرت بزرگ در خليج فارس و اقيانوس هند مي توانند با توسعه روابط دو جانبه در جهت حفظ امنيت و منافع كشورهاي منطقه و پيشرفت ، توسعه و آباداني دو كشور گام بردارند.

وي در ادامه تحولات جهاني و منطقه اي سالهاي اخير را موجب تجديد نظر مسئولان سياسي دو كشور در خصوص روابط متقابل دانست و افزود: ايران آينده جهان را چند قطبي مي بيند و قطعا يكي از قطب هاي بزرگ قدرت جهاني ، آسيا خواهد بود و كشورهاي قدرتمندي چون ايران ، هند ، روسيه و چين تحت يك روابط استراتژيك مي توانند قدرت اين قطب را تشكيل دهند.

فرمانده كل سپاه همچنين با اشاره به وجود ثبات و امنيت در جمهوري اسلامي ايران ، اظهار داشت: به لحاظ مسائل سياسي ، اقتصادي و نظامي مطلوب است و هيچ نگراني در زمينه ثبات و امنيت كشورمان نداريم و اگر يك كشور با ثبات در منطقه باشد به طور قطع ايران است.

وي ضمن تاكيد بر گسترش روابط همه جانبه و به ويژه احداث خط لوله انتقال گاز ايران از طريق پاكستان به اين كشور را گام مهمي در جهت گسترش روابط اقتصادي عنوان كرد.

سفير هند نيز در اين ديدار با تاكيد بر گسترش روابط بين دو كشور، تصريح كرد: در گذشته، ايران مهد علم و دانش و هندوستان دروازه صدور اين علوم بود بايد با همت دو كشور دوباره كانون علم و دانش را به منطقه بياوريم.

وي در خاتمه گفت: خداوند به كشور ايران منابع غني و مردم خوب و باهوش داده است و با توجه به مشتركات فرهنگي هند آماده است تا تعاملات خود با ايران را گسترش دهد چرا كه اسلام اين نوع تعامل ها را توصيه كرده است.