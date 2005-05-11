مشكل عدم تكميل سالن اختصاصي دووميداني خراسان متوجه اداره كل تربيت بدني استان است

علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: اتمام اين سالن مستلزم پيگيري ازسوي تربيت بدني خراسان است كه البته بودجه آن ازسوي آنها دريافت شده ومسئوليت آن به اداره كل خراسان بر مي گردد.

وي با بيان اينكه شركت نصب وتجهيزتارتانهاي دورزمين آمادگي خود را براي تجهيزاين سالن اعلام كرده، تصريح كرد: ما طي صحبتهايي كه با اين شركت داشته ايم، اولويت كاررا به سالن اختصاصي وپيست روبازمجموعه تختي خراسان داده ايم، ولي ظاهرا مشكل اصلي درخود مشهد مي باشد.

وي درپايان خاطرنشان كرد: قطعا درصورتي كه تربيت بدني خراسان قرارداد ببندد تا پايان سال اين سالن تجهيزخواهد شد.