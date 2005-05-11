علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: اتمام اين سالن مستلزم پيگيري ازسوي تربيت بدني خراسان است كه البته بودجه آن ازسوي آنها دريافت شده ومسئوليت آن به اداره كل خراسان بر مي گردد.
وي با بيان اينكه شركت نصب وتجهيزتارتانهاي دورزمين آمادگي خود را براي تجهيزاين سالن اعلام كرده، تصريح كرد: ما طي صحبتهايي كه با اين شركت داشته ايم، اولويت كاررا به سالن اختصاصي وپيست روبازمجموعه تختي خراسان داده ايم، ولي ظاهرا مشكل اصلي درخود مشهد مي باشد.
وي درپايان خاطرنشان كرد: قطعا درصورتي كه تربيت بدني خراسان قرارداد ببندد تا پايان سال اين سالن تجهيزخواهد شد.
دبيركل كميته ملي المپيك ايران درگفتگو با" مهر":
مشكل عدم تكميل سالن اختصاصي دووميداني خراسان متوجه اداره كل تربيت بدني استان است
مشكل عدم اتمام پروژه سالن اختصاصي دووميداني خراسان متوجه اداره كل تربيت بدني و شخص مديركل اين استان است.
علي كفاشيان دبيركل كميته ملي المپيك ايران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: اتمام اين سالن مستلزم پيگيري ازسوي تربيت بدني خراسان است كه البته بودجه آن ازسوي آنها دريافت شده ومسئوليت آن به اداره كل خراسان بر مي گردد.
کد مطلب 181909
نظر شما