مجلس در مقابل تخريب كلاسهاي فرسوده پاسخگو شد

جعفر آيين پرست در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، افزود: پيشنهاد رييس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس كشور مبني بر اختصاص يك دلار از قيمت هر بشكه نفت با توجه به روند صعودي قيمت آن ، مي تواند مشكلات كمبود اعتبارات عمراني آموزش و پرورش را حل كند و جان دانش آموزان را از خطر تخريب كلاس هاي درس قديمي نجات دهد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد علاج واقعه قبل از وقوع حاصل شود، تصريح كرد: با انتقاد از يكديگر و توپ تقصير را به زمين يكديگر انداختن، مشكل مدارس قديمي حل نمي شود و نمي توان جان دانش آموزان را نجات داد.

نماينده مردم مهاباد در مجلس گفت: متاسفانه وضعيت مدارس قديمي در مناطق محروم بيش از ساير مناطق برخوردار مشهود است. در حالي كه هيچ امكاناتي براي تحصيل دانش آموزان مناطق محروم وجود ندارد، حداقل مي توان براي آنها كلاس هاي درس استاندارد فراهم آورد تا بتوانند با خيال راحت در كلاس درس بنشينند.

آيين پرست افزود: كشور از همه امكانات و سرمايه ها براي تامين اعتبارات مورد نياز جهت بازسازي مدارس قديمي و مخروبه برخوردار است و اين معضل بر ساير مسائل و مشكلات ديگر چربش دارد و نمي توان آن را ناديده گرفت.

وي در عين حال دولت را به عنوان متولي اصلي تخصيص اعتبارات لازم مورد بازخواست قرار داد و افزود: همان طور كه مسئولان آموزش و پرورش زنگ خطر را به صدا در مي آورند، بايد نسبت به تامين منابع مالي آن نيز تلاش كنند.

عضو كميسيون عمران مجلس ، سازمان مديريت و برنامه ريزي را دستگاه پاسخگو به اين قبيل مشكلات و معضلات قلمداد كرد و گفت: اين سازمان بايد علاوه بر اداره ، برنامه ريزي هم داشته باشد و اگر همه درآمدهاي كشور به طور صد درصد به خزانه وارد شود مي توان اعتبارات لازم را تامين نمود.

آيين پرست خود را مدافع طرح پيشنهادي معاون عمراني وزير آموزش و پرورش دانست و افزود: اين طرح خوبي است كه تعجب مي كنم چرا برخي از نمايندگان با آن مخالفت كردند و همين مساله باعث گرديد در صورت وقوع هر گونه حادثه اي، مجلس پاسخگو تلقي شود.

وي در عين حال تاكيد كرد: اما اين طرح مفيد مي تواند بعد از بررسي و مطالعه در كميسيون هاي مختلف مجددا در صحن مجلس مطرح شود تا بتوان آن را به تصويب و مرحله اجرا رساند.