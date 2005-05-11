مديركل تربيت بدني خراسان مسوولين هيات شمشيربازي را از دفتر كارخود بيرون كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد اعضاء هيات شمشيربازي خراسان اعم ازدبير، بازيكنان ومربيان اين هيات براي مشخص شدن تكليف رياست هيات وبيان مشكلات خود به دفترمديركل مراجعه كردند كه بعد ازرد وبدل شدن صحبتهايي ميان آنها مديركل، اعضاي هيات را از اتاق خود بيرون كرد.

اين گزارش مي افزايد: مهدي اعلايي عضوتيم ملي شمشيربازي ونماينده شمشيربازي خراسان درحاليكه به بيان مشكلات وبلاتكليفي اين هيات مي پرداخت، ازسوي منوچهرپورحسن مديركل تربيت بدني خراسان موردغضب قرارگرفت وبعد ازمشاجره اي لفظي تمامي اعضاي هيات ازاتاق مديركل خارج شدند.

گفتني است: هيات شمشيربازي خراسان درحدود يكسال است كه بدون رئيس به كارخود ادامه مي دهد وتمامي افرادي كه براي استمداد از مديركل تربيت بدني دردفتروي حاضرشدند، ازبزرگان شمشيربازي كشورمي باشند.