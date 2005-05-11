مرتضي نبوي: تقسيم جريانهاي سياسي به اصلاح طلب و محافظه كار را نادرست مي دانم

مهندس سيد مرتضي نبوي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: تقسيم بندي اي كه در حال حاضر با عنوان محافظه كار و اصلاح طلب وجود دارد تقسيم بندي درستي نيست. اساسا و لزوما محافظه كاري در مقابل اصلاح طلبي قرار نمي گيرد. به يك معنا "اصلاح طلبي" در مقابل "انقلابي" قرار مي گيرد بدين معنا كه انقلابي ها به دنبال دگرگوني ساختارها هستند در حالي كه اصلاح طلبان با حفظ چارچوبها، به دنبال اصلاح هستند.

وي در ادامه افزود: اين نام گذاريها، دقيق و بر مبناي علمي انجام نگرفته است و برخي عناصر جهت پيشبرد اهداف خود اين واژه ها را ترويج كردند.

مدير مسئول روزنامه رسالت با اشاره به تعبير مقام معظم رهبري در عدم تقابل اصولگرايي و اصلاح طلبي گفت: تمام جريانات وضع موجود را وضع مطلوب نمي دانند و به دنبال اصلاح وضع موجود مي باشند. البته بايد برخي گروههاي افراطي را از بين طيف جدا كرد.

نبوي احتمال ورود مير حسين موسوي در عرصه رقابت را ضعيف دانست و خاطرنشان كرد: در سال 76 برخي ورود وي را مطرح كردند در حالي كه وي جواب منفي داد، مدتي پيش نيز برخي از گروهها از مهندس موسوي دعوت كردند و مجددا وي دعوتها را رد كرد، بنظر من دعوتهاي اخير نيز توسط مهندس موسوي رد مي شود و وي در انتخابات شركت نمي كند.

وي در خاتمه در تبيين مختصات اصولگرايي اصلاح طلبانه اظهار داشت: از نظر تاريخي نيز براي فرمايش مقام معظم رهبري مصداق وجود دارد. حضرت ابا عبدالله الحسن (ع) اصولگرايي بود كه زمان قيام فرمود: براي اصلاح امت جدم حركت مي كنم. ازسوي ديگر مسلمانان هميشه و در همه حال بايد به دنبال كمال و رشد باشند. حضرت امام (ره) نيز چنين شخصيتي داشتند.