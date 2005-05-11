جميله كديور: هيچ يك از كانديداهاي مطرح رياست جمهوري حاضر به شنيدن مطالبات زنان نشدند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، جميله كديور دبير كل انجمن روزنامه نگاران زن ايران در آغاز اين نشست با گلايه مندي از كانديداهاي دعوت شده، گفت: ما از دو هفته پيش از كانديداهاي مطرح انتخابات رياست جمهوري دعوت كرديم تا در فضاي سياسي بوجود آمده مطالبات زنان را بطور مستقيم بشنوند و بر اساس آن برنامه ريزي و خواسته هاي زنان را برآورده كنند اما همانطور كه شاهد هستيد استقبالي از سوي كانديداها براي شنيدن مطالبات زنان صورت نگرفت.

كديور در ادامه بطور مشخص دليل عدم حضور هر يك از كانديداهاي دعوت شده را اعلام كرد و تصريح كرد : ولايتي ساعت 2 بعدازظهر ديروز اعلام كرد نمي تواند در جلسه حاضر شود ، احمدي نژاد پاسخ دعوت ما را نداده است. زواره اي اعلام كرد نمي تواند حاضر شود. لاريجاني گفت براي شنيدن مطالبات زنان يك كنفرانس مطبوعاتي ترتيب مي دهم و از اين طريق، مطالبات آنها را مي شنوم. دفتر هاشمي اعلام كرد به دليل عدم حضور رسمي وي در انتخابات نمي تواند در اين نشست حاضر شود. اعلمي گفت نماينده ام را مي فرستم، رفعت بيات پاسخ دعوت ما را نداد. مهرعليزاده اعلام كرد احتمالا در جلسه حاضر مي شود اما از جلوي سالن عبور كرد و ترجيح داد در برنامه هاي ديگر حاضر شود. كروبي از ابتدا گفت كه نمي تواند در اين نشست حاضر شود.

دبير كل انجمن روزنامه نگار زن ايران افزود: قاليباف ساعت 45/11 تماس گرفت و اعلام كرد در اين نشست حاضر نمي شود. اعظم طالقاني گفت در يك نشست ديگر است و چند ساعت ديرتر مي تواند بيايد. ابراهيم يزدي امروز تماس گرفت و گفت در سفر است و نمي تواند خود را به جلسه برساند.

در ادامه اين نشست، اعظم طالقاني يكي از داوطلبين انتخابات رياست جمهوري در اين نشست حاضر شد و در مورد اهميت زنان و تفاسير مربوط به رجل سياسي به سخنراني پرداخت.