به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ‌سفارت آمريكا در تل آويو امروز اعلام كرد كه لورا بوش همسر رئيس جمهوري آمريكا پايان ماه جاري به مدت 24 ساعت از اسرائيل ديدن مي كند.



سفارت مذكور به جزئيات بيشتري اشاره نكرد اما به اين نكته اشاره كرد كه لورا بوش بخش اعظم اين سفر را به بازديد از اماكن مقدس اسرائيل به جاي ديدارهايي كه ماهيت سياسي دارند، اختصاص خواهد داد.



شايان ذكر است جرج بوش رئيس جمهور آمريكا 11 آوريل گذشته (22 فروردين) در مزرعه اختصاصي خود در كرافورد در ايالت تكزاس از آريل شارون نخست وزير استقبال كرد اما از هنگام به قدرت رسيدن در كاخ سفيد تاكنون از تل آويو ديداري نداشته است.



بوش در زماني كه فرماندار ايالت تگزاس بود ، از اسرائيل ديدار كرده است .