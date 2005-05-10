عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با "مهر" : اساتيد روانشناسي از عناوين كليشه اي دروس اين رشته خسته شده اند // پايان نامه هاي رشته روانشناسي بايد بر مبناي نياز جامعه انجام شوند نه بر اساس علايق اساتيد

دكتر طباطبايي در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: بعد نظري در تمامي مقاطع رشته روانشناسي حتي دكتري بر بعد عملي غلبه دارد.

وي تصريح كرد : منابع درسي اين رشته بسيار قديمي و همان منابعي است كه از قبل بوده و تغييري در آنها به وجود نيامده است. عناوين درسي اين رشته كليشه اي و تكراري شده است، به طوريكه اساتيد رشته روانشناسي خسته شده اند و انگيزه اي هم براي نوآوري ندارند.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: منابع درسي رشته روانشناس بايد با كمك اساتيد اين رشته به روز و جديد شوند. استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته دنيا و نرم افزارهاي جديد آموزشي بايد با بررسي سازمان نظام روانشناسي مورد استفاده دانشجويان و اساتيد اين رشته قرار گيرد.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: اين رشته در دانشگاه هاي كشور در مقاطع كارشناسي به كارشناسي ارشد و دكتري ازتخصصي به عمومي مي رود، به طوريكه در مقطع كارشناسي روانشناس باليني و تخصصي و در مقطع دكتري روانشناسي عمومي به دانشجويان ارائه مي شود. اين موضوعي است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد به تجديد نظر در آن همت گمارد.

دكتر طباطبايي تصريح كرد: رشته هاي تخصصي رشته روانشناسي بايد بر اساس نيازهاي جامعه ارائه شوند. در حال حاضر گرايش هاي موجود در اين رشته قديمي است و رشته هايي مثل روانشناسي مديريت و روانشناسي صنعتي هنوز در ايران جايگاهي ندارند.

وي خاطر نشان كرد: پژوهش ها و پايان نامه هاي رشته روانشناسي نيز بايد بر مبناي نيازهاي جامعه انجام شوند نه بر اساس علاقه اساتيد اين رشته. اين موضوعات غيركاربردي و تكراري فقط در كتابخانه هاي دانشگاه ها مي مانند و استفاده هاي ديگري در جهت برطرف كردن نيازهاي پژوهشي در كشور از آنها نمي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس افزود: نكته بسيار مهم ديگري كه در رشته روانشناسي بايد مورد توجه قرار گيرد توافق ترمينولوژي اصطلاحات مختلف روانشناسي است، در حال حاضر در اين زمينه اساتيد دانشگاه ها و روانشناسان مختلف با هم توافق نظر ندارند و اين مسئله باعث سردرگمي دانشجويان در دانشگاه و به خصوص درآزمون هاي اين رشته مي شود.

دكتر طباطبايي در پايان يادآور شد: سازمان نظام روانشناسي بايد بر چاپ كتب روانشناسي و كار مراكز روانشناسي و مشاوره نظارت بيشتري را اعمال نمايد.