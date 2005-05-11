عضو انجمن قلم ايران : خدمت رساني به اهل كتاب با كسب درآمد منطقي اشكال ندارد





اين نويسنده درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : اگر شبكه هاي اينترنتي در كاري كه انجام مي دهند ، صداقت داشته باشند و انصاف متقابل را رعايت كنند بسيار عالي است ، اما اين كه ما خوش بينانه كنار بنشينيم و انتظار اين كه طرف مقابل ما سوء استفاده اي نخواهد كرد و حسن نيت دارد را داشته باشيم ، اشتباه محض است ، ما بايد طوري رفتار كنيم كه امكان سوء استفاده وجود نداشته باشد.

اصلاني در خصوص موثر بودن توسعه اينترنت در فرهنگ كتاب و كتابخواني ياد آور شد : اين مساله صد درصد صحيح است ، از هر وسيله اي اگر خوب استفاده شود ، مي تواند موثر واقع گردد اگر سايتي اينترنتي بتواند با هدف فرهنگي در معرفي و تهيه كتاب در ايران كار كند و از محل سرويس دهي و خدمت رساني مناسب به كتابخوانان و كاربران ، در آمدي منطقي هم براي خود كسب كند ، چه اشكالي دارد ؟ درواقع استفاده درست ازهر پديده اي مي تواند مفيد باشد ، به شرطي كه در جهت تعالي فرهنگ و ادب اين سرزمين به كار گرفته شود .