مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

ترديد ها پايان يافت، هاشمي آمد



اعتماد:

حضرت آيت الله خامنه اي : نبايد اثري از امتياز بخشي به افراد خاص در فعاليت هاي مديران وجود داشته باشد

در خراسان رضوي ، كروبي : راه مذاكره با آمريكا بسته نيست

سخنگوي قوه قضاييه: ماموران انتظامي حق دستگيري خانم هاي بد حجاب را ندارند



ابرار:

عضو فراكسيون اكثريت خبرداد: رايزني ها براي انصراف برخي ازكانديداهاي اصولگرا ادامه دارد

دكتر ولايتي : مطبوعات بايد دربيان مطالب آزاد باشند

محسن رضايي : دولت هاي جناحي نمي توانند به سوال مردم پاسخ دهند



ايران:

صبح ديروز با حضور رييس جمهوري ، نيروگاه گازي هرمزگان به بهره برداري رسيد

ايران پروژه اصفهان را كليد زد

با صدور بيانيه اي خطاب به مردم درباره نامزدي در انتخابات ، هاشمي : مي آيم تا با پشتوانه مردم تهديدها به فرصت تبديل شود



اقبال:

دفاع معين از آقاجري در همدان

سيد محمدرضا خاتمي در جمع مردم ورامين : صداي مردم در درون حكومت اثر گذاشته است

مهندس موسوي نامزد انتخابات رياست جمهوري نيست



توسعه:

در جمع طلاب مشهد ، احمد نژادي آمادگي خود را براي اداره جهان اعلام كرد

پليس بين الملل به كمك پاسداران ميراث فرهنگي آمد، هويت ملي ايران تاراج نمي شود

هاشمي رفسنجاني : براي رفع تهديد و تبديل آن به فرصت آمده ام



جام جم:

معاون سازمان انرژي اتمي اعلام كرد: آغاز فعاليت كارخانه يو . سي . اف اصفهان در چند روز آينده

با ثبت نام براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شكل مي گيرد، آرايش تازه سياسي با آمدن هاشمي



جمهوري اسلامي:

درخواست دانشجويان از مسئولان نظام براي از سرگيري غني سازي اورانيوم

افتتاح نيروگاه تركيبي 990 مگاواتي درهرمزگان با حضور رييس جمهور

سخنگوي قوه قضاييه: برخورد نيروي انتظامي با زبان بد حجاب ، قانوني است



جوان :

رهبر انقلاب : نبايد در رفتار مديران اثري از تبعيض باشد

تنش دوباره در روابط مسكو - واشنگتن ، پوتين : بوش به جاي درس دموكراسي مشكلات آمريكا را حل كند

حداد عادل : اصولگرايان پس از ثبت نام اجماع مي كنند



جهان اقتصاد:

مدير عامل سازمان تامين اجتماعي درگفتگو با جهان اقتصاد : محاسبه خدمت سربازي در سنوات كارگري حتمي است

رييس فراكسيون مطبوعات: قانون اساسي آزادي مطبوعات را به رسميت مي شناسد

رييس جمهور در مراسم افتتاح نيروگاه 900 مگاواتي بندر عباس اعلام كرد: خودكفايي 80 درصدي كشوردر احداث نيروگاه



حمايت:

رييس جمهور درمراسم افتتاح نيروگاه 990 مگاواتي بندر عباس : در زمينه احداث نيروگاه حدود 80 درصد به خودكفايي رسيده ايم

سخنگوي قوه قضاييه: نيروي انتظامي نمي تواند منكر برخي تخلفات در زمينه حقوق شهروندي است

رييس سازمان زندانها: تفكر برخورد ناشايست با زنداني به دليل مجرم بودن اشتباه است



حيات نو:

قاليباف: فرهنگ بسيجي را بايد درجامعه حاكم كنيم

كروبي : مردم مانع تكرار تجربه اقتدارگرايي شوند

خاتمي : نگران انتخابات غير رقابتي هستم



خراسان :

واكنش آمريكا و اروپا به از سرگيري بخشي از فعاليت هاي هسته اي ايران

آمريكا مذاكره مستقيم با كره شمالي را پذيرفت

مدير عامل بانك مسكن خبر داد: طرح يكسان سازي شامل تسهيلات وام مسكن در قبال سپرده نمي شود



خبر:

آصفي : فعاليت هاي هسته اي ايران جناحي و انتخاباتي نيست

قاليباف كانديداي انتخابات نهم رياست جمهوري ؛ نمي گذارم هواپيماي غير استاندارد در ايران پرواز كند

در چهارمين همايش مشاورين سرمايه گذاري سيستم مالي و بانكي كشور مطرح شد؛ صفايي فراهاني : استفاده ازمهندسان مشاور در سيستم بانكي بسيار مطلوب است



دنياي اقتصاد:

پايان ترديدها، هاشمي رفسنجاني آمد

جزييات جديد از تصميم شوراي پول و اعتبار ، سهميه بندي وام هاي بانكي لغو شد



رسالت:

حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار مديران و مسئولان استان كرمان: طوري عمل كنيد كه اثري از تبعيض نباشد

هاشمي آمد - ولايتي رفت

مهندس سيد مرتضي نبوي در غرفه رسالت اعلام كرد: ما معتقد به اصلاحات دائمي هستيم



سياست روز:

رهبر معظم انقلاب اسلامي خواستار شدند؛ مقابله با زياده خواهي افراد خاص

زنگ انتخابات به صدا در آمد ؛ انتخابات درانتظار بازي بزرگان

گزارش خبرنگار سياست روز از توليدات گروه صنايع دريايي ساصد؛ اقتدار دريايي ايران پاسخگوي تهاجمات خارجي



شرق:

سخنگوي قوه قضاييه: ماموران اجازه بازداشت افراد بد حجاب را ندارند

آغاز ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري ، 112 نفر در اولين روز ثبت نام كردند

اجراي يك سال حكم تعزيري باقي ابلاغ شد



صداي عدالت:

پايان ترديدها ؛ هاشمي آمد، شرايط نظام و انقلاب مجبور به آمدنم كرد

حميد رضا ترقي : حضور هاشمي توفيقي براي اصلاح طلبان است

عضو آبادگردان: رقابت اصلي بين هاشمي و احمدي نژاد است



صبح اقتصاد:

28 ارديبهشت 408 هزار سيم كارت همراه واگذارمي شود

گفتگوي اختصاصي با معاون وزير اقتصاد ،دكتر شيركوند: انتخابات بر بورس تاثيري ندارد

خاتمي : دغدغه من انتخابات آزاد است



فرهنگ آشتي:

سخنگوي قوه قضاييه: رويه هاي خارج از قانون باعث سلب امنيت جامعه شده است

در اولين روز 112 نفر براي ثبت نام آمدند

خانجاني سخنگوي وزارت كشور گفت: فعلا تبليغات ممنوع است



كارو كارگر:

با صدور بيانيه اي، رفسنجاني حضور قطعي خود را در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد

دبير كل خانه كارگر: فعاليت سنديكاها در واحدهاي داراي شوراي اسلامي ، خلاف قانون است

در پي تعلل اين سازمان ، تامين اجتماعي موظف به تسريع در اجراي احكام بيمه بيكاري و نوسازي صنايع شد



كيهان:

با تلاش سازمان انرژي اتمي صورت گرفت، موفقيت تازه متخصصان ايراني صورت گرفت ، موفقيت تازه متخصصان ايراني درفناوري هسته اي

رفسنجاني هم به صف نامزدها پيوست

سردار انصاري : استفاده ازكمربند ايمني درتمام معابر اجباري مي شود



همبستگي:

كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه : نيروي انتظامي حق بازداشت زنان بد حجاب را ندارد

جوابيه عماد افروغ به همبستگي ، مايل به غير سياسي كردن اخراج خبرنگار همبستگي از مجلس بودم

رييس جمهور در مراسم گشايش نيروگاه 990 مگاواتي بندر عباس اعلام كرد: خودكفايي 80 درصدي در احداث نيروگاه



همشهري:

ديروز طي مراسم در بندرعباس ، 3 طرح بزرگ صنعتي با حضور رييس جمهوري به بهره برداري رسيد

وضع پيچيده در روابط ايران و غرب ، ايران واروپا در مرحله تصميم گيري اساسي پيرامون مسائل هسته اي

درمراسمي با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي آغاز شد: بهره برداري از بزرگترين بوستان شهري ايران



هدف و اقتصاد:

با صدور بيانه اي به ملت ايران و اعلام آمادگي حضوردر انتخابات رياست جمهوري ، هاشمي با بشارت پيروزي افتخار و مشروعيت آمد

دكتر رسول اف : موانع استفاده از مهندسان مشاور در سيستم بانكي بايد مرتفع گردد

مدير عامل ذوب آهن اصفهان : تقاضاي جهاني براي فولاد ايران كاهش يافت