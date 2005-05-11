مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:
ترديد ها پايان يافت، هاشمي آمد
اعتماد:
حضرت آيت الله خامنه اي : نبايد اثري از امتياز بخشي به افراد خاص در فعاليت هاي مديران وجود داشته باشد
در خراسان رضوي ، كروبي : راه مذاكره با آمريكا بسته نيست
سخنگوي قوه قضاييه: ماموران انتظامي حق دستگيري خانم هاي بد حجاب را ندارند
ابرار:
عضو فراكسيون اكثريت خبرداد: رايزني ها براي انصراف برخي ازكانديداهاي اصولگرا ادامه دارد
دكتر ولايتي : مطبوعات بايد دربيان مطالب آزاد باشند
محسن رضايي : دولت هاي جناحي نمي توانند به سوال مردم پاسخ دهند
ايران:
صبح ديروز با حضور رييس جمهوري ، نيروگاه گازي هرمزگان به بهره برداري رسيد
ايران پروژه اصفهان را كليد زد
با صدور بيانيه اي خطاب به مردم درباره نامزدي در انتخابات ، هاشمي : مي آيم تا با پشتوانه مردم تهديدها به فرصت تبديل شود
اقبال:
دفاع معين از آقاجري در همدان
سيد محمدرضا خاتمي در جمع مردم ورامين : صداي مردم در درون حكومت اثر گذاشته است
مهندس موسوي نامزد انتخابات رياست جمهوري نيست
توسعه:
در جمع طلاب مشهد ، احمد نژادي آمادگي خود را براي اداره جهان اعلام كرد
پليس بين الملل به كمك پاسداران ميراث فرهنگي آمد، هويت ملي ايران تاراج نمي شود
هاشمي رفسنجاني : براي رفع تهديد و تبديل آن به فرصت آمده ام
جام جم:
معاون سازمان انرژي اتمي اعلام كرد: آغاز فعاليت كارخانه يو . سي . اف اصفهان در چند روز آينده
با ثبت نام براي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شكل مي گيرد، آرايش تازه سياسي با آمدن هاشمي
جمهوري اسلامي:
درخواست دانشجويان از مسئولان نظام براي از سرگيري غني سازي اورانيوم
افتتاح نيروگاه تركيبي 990 مگاواتي درهرمزگان با حضور رييس جمهور
سخنگوي قوه قضاييه: برخورد نيروي انتظامي با زبان بد حجاب ، قانوني است
جوان :
رهبر انقلاب : نبايد در رفتار مديران اثري از تبعيض باشد
تنش دوباره در روابط مسكو - واشنگتن ، پوتين : بوش به جاي درس دموكراسي مشكلات آمريكا را حل كند
حداد عادل : اصولگرايان پس از ثبت نام اجماع مي كنند
جهان اقتصاد:
مدير عامل سازمان تامين اجتماعي درگفتگو با جهان اقتصاد : محاسبه خدمت سربازي در سنوات كارگري حتمي است
رييس فراكسيون مطبوعات: قانون اساسي آزادي مطبوعات را به رسميت مي شناسد
رييس جمهور در مراسم افتتاح نيروگاه 900 مگاواتي بندر عباس اعلام كرد: خودكفايي 80 درصدي كشوردر احداث نيروگاه
حمايت:
رييس جمهور درمراسم افتتاح نيروگاه 990 مگاواتي بندر عباس : در زمينه احداث نيروگاه حدود 80 درصد به خودكفايي رسيده ايم
سخنگوي قوه قضاييه: نيروي انتظامي نمي تواند منكر برخي تخلفات در زمينه حقوق شهروندي است
رييس سازمان زندانها: تفكر برخورد ناشايست با زنداني به دليل مجرم بودن اشتباه است
حيات نو:
قاليباف: فرهنگ بسيجي را بايد درجامعه حاكم كنيم
كروبي : مردم مانع تكرار تجربه اقتدارگرايي شوند
خاتمي : نگران انتخابات غير رقابتي هستم
خراسان :
واكنش آمريكا و اروپا به از سرگيري بخشي از فعاليت هاي هسته اي ايران
آمريكا مذاكره مستقيم با كره شمالي را پذيرفت
مدير عامل بانك مسكن خبر داد: طرح يكسان سازي شامل تسهيلات وام مسكن در قبال سپرده نمي شود
خبر:
آصفي : فعاليت هاي هسته اي ايران جناحي و انتخاباتي نيست
قاليباف كانديداي انتخابات نهم رياست جمهوري ؛ نمي گذارم هواپيماي غير استاندارد در ايران پرواز كند
در چهارمين همايش مشاورين سرمايه گذاري سيستم مالي و بانكي كشور مطرح شد؛ صفايي فراهاني : استفاده ازمهندسان مشاور در سيستم بانكي بسيار مطلوب است
دنياي اقتصاد:
پايان ترديدها، هاشمي رفسنجاني آمد
جزييات جديد از تصميم شوراي پول و اعتبار ، سهميه بندي وام هاي بانكي لغو شد
رسالت:
حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار مديران و مسئولان استان كرمان: طوري عمل كنيد كه اثري از تبعيض نباشد
هاشمي آمد - ولايتي رفت
مهندس سيد مرتضي نبوي در غرفه رسالت اعلام كرد: ما معتقد به اصلاحات دائمي هستيم
سياست روز:
رهبر معظم انقلاب اسلامي خواستار شدند؛ مقابله با زياده خواهي افراد خاص
زنگ انتخابات به صدا در آمد ؛ انتخابات درانتظار بازي بزرگان
گزارش خبرنگار سياست روز از توليدات گروه صنايع دريايي ساصد؛ اقتدار دريايي ايران پاسخگوي تهاجمات خارجي
شرق:
سخنگوي قوه قضاييه: ماموران اجازه بازداشت افراد بد حجاب را ندارند
آغاز ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري ، 112 نفر در اولين روز ثبت نام كردند
اجراي يك سال حكم تعزيري باقي ابلاغ شد
صداي عدالت:
پايان ترديدها ؛ هاشمي آمد، شرايط نظام و انقلاب مجبور به آمدنم كرد
حميد رضا ترقي : حضور هاشمي توفيقي براي اصلاح طلبان است
عضو آبادگردان: رقابت اصلي بين هاشمي و احمدي نژاد است
صبح اقتصاد:
28 ارديبهشت 408 هزار سيم كارت همراه واگذارمي شود
گفتگوي اختصاصي با معاون وزير اقتصاد ،دكتر شيركوند: انتخابات بر بورس تاثيري ندارد
خاتمي : دغدغه من انتخابات آزاد است
فرهنگ آشتي:
سخنگوي قوه قضاييه: رويه هاي خارج از قانون باعث سلب امنيت جامعه شده است
در اولين روز 112 نفر براي ثبت نام آمدند
خانجاني سخنگوي وزارت كشور گفت: فعلا تبليغات ممنوع است
كارو كارگر:
با صدور بيانيه اي، رفسنجاني حضور قطعي خود را در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد
دبير كل خانه كارگر: فعاليت سنديكاها در واحدهاي داراي شوراي اسلامي ، خلاف قانون است
در پي تعلل اين سازمان ، تامين اجتماعي موظف به تسريع در اجراي احكام بيمه بيكاري و نوسازي صنايع شد
كيهان:
با تلاش سازمان انرژي اتمي صورت گرفت، موفقيت تازه متخصصان ايراني صورت گرفت ، موفقيت تازه متخصصان ايراني درفناوري هسته اي
رفسنجاني هم به صف نامزدها پيوست
سردار انصاري : استفاده ازكمربند ايمني درتمام معابر اجباري مي شود
همبستگي:
كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه : نيروي انتظامي حق بازداشت زنان بد حجاب را ندارد
جوابيه عماد افروغ به همبستگي ، مايل به غير سياسي كردن اخراج خبرنگار همبستگي از مجلس بودم
رييس جمهور در مراسم گشايش نيروگاه 990 مگاواتي بندر عباس اعلام كرد: خودكفايي 80 درصدي در احداث نيروگاه
همشهري:
ديروز طي مراسم در بندرعباس ، 3 طرح بزرگ صنعتي با حضور رييس جمهوري به بهره برداري رسيد
وضع پيچيده در روابط ايران و غرب ، ايران واروپا در مرحله تصميم گيري اساسي پيرامون مسائل هسته اي
درمراسمي با حضور رييس مجلس شوراي اسلامي آغاز شد: بهره برداري از بزرگترين بوستان شهري ايران
هدف و اقتصاد:
با صدور بيانه اي به ملت ايران و اعلام آمادگي حضوردر انتخابات رياست جمهوري ، هاشمي با بشارت پيروزي افتخار و مشروعيت آمد
دكتر رسول اف : موانع استفاده از مهندسان مشاور در سيستم بانكي بايد مرتفع گردد
مدير عامل ذوب آهن اصفهان : تقاضاي جهاني براي فولاد ايران كاهش يافت
مهم ترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفرينش:
نظر شما