شهرام اقبال زاده : امكان سوء استفاده در بازار تجارت الكترونيكي همواره وجود دارد

اين نويسنده درگفت وگوبا خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : اين ابزارمي تواند درخدمت و تسريع روابط سالم و گسترش ارتباطات باشد وازطرفي مي تواند وسيله اي براي سوءاستفاده باشد ، چرا كه دربازارالكترونيكي و تجارت الكترونيكي همواره امكان اين كه افرادي بخواهند سوءاستفاده كنند وجود دارد.

شهرام اقبال زاده تصريح كرد : افرادي كه دراين راه ( تجارت كتاب ) مي خواهند فعاليت كنند ، بايد آن را بشناسند تا بتوانند كتاب خوب را معرفي كنند و براي اين كه كتاب خواندن رواج پيدا كند ، اشكالي ندارد كه عده اي سود عادلانه ازاين قضيه ببرند ، اما سوء استفاده ازاين كار، اشكال دارد.

اقبال زاده تصريح كرد: سياستگذاري و قانون هايي بايد درنظرگرفته شود كه مانع گسترش تجارت الكترونيكي نشود و از طرف ديگر راه را براي هرج و مرج نيز باز نگذارد تا هر كسي در اين آشفته بازار بتواند سوء استفاده مالي كند ، به نظر من تجارت سالم كتاب وقتي درخدمت گسترش كتابخواني و توسعه فرهنگي باشد ، مفيد است .

اين نويسنده و پژوهشگر ادبيات كودكان و نوجوانان وي درخصوص موثربودن توسعه اينترنت درترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني گفت : مسلما اين ابزار ، تاثيربسزايي دارد اما همواره با ورود هرنوع تكنولوژي ، بايد سياست گذاري نيزداشته باشيم ، درواقع ما سياست مدون و روشني دراين زمينه نداريم ، زيرا خانواده ها ونسل جوان آموزش نديده اند ، نسل جوان وقت خود را دراينترنت تلف مي كند .

اقبال زاده درپايان اضافه كرد: اينترنت به جاي اين كه درخدمت تعالي فرهنگ وعلم و دانش باشد ، تلف كننده وقت و سرمايه ملي و شخصي خانواده هاست و در صورتي موثراست كه استفاده بهينه از اين امكان ، به نسل جوان و خانواده ها از طريق آموزش و پرورش و صدا و سيما كه دو گلوگاه مهم هستند ، آموزش داده شود ، چرا كه در نهايت ، برخورد خلاق و برنامه ريزي علمي ومدون مي تواند فرزندان ما را به سمت استفاده درست و كاربردي از اينترنت سوق دهد.