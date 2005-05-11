مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- شورشيان عراق روز گذشته استاندار الانبار را ربودند .
- روسيه و اتحاديه اروپايي چند قرارداد همكاري امضاء كردند .
- اتحاديه اروپايي مذاكرات با چين براي عقد قراردادهاي جديد را آغاز كرد .
- اف بي آي تاييد كرد هكرها وارد سيستم هاي كامپيوتراي دولت آمريكا شده اند .
-جرج بوش در سفر روز گذشته خود به گرجستان خواستار همكاري اين كشور باروسيه شد .
- بانك جهاني روز گذشته ريموند لافيت را براي ميانجيگري در مناقشه هند و پاكستان انتخاب كرد .
-اتحاديه اروپا وعده داد مرزهاي داخلي خود را براي ده عضو جديد به مدت 5 سال بردارد .
-جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در يك سخنراني در اجلاس كشورهاي عربي و جنوب آمريكا از اين كشورها خواست كه با سرمايه گذاري خود به بازسازي عراق كمك كنند .
-سالي مورگان از معاونان كليدي توني بلر اعلام كرد در راستاي سياستهاي نخست وزير براي تغيير دستياران و معاونين كليدي خود به داونينگ استريت مي رود .
-سناي آمريكا بودجه جديدي براي جنگ عراق تصويب كرد .
-ناصر القدوه نماينده فلسطين در سازمان ملل روز گذشته درباره تعهدات شرم الشيخ به اسرائيل هشدار داد.
-يك مقام آمريكايي روز گذشته اعلام كرد : مقامات آمريكايي تحقيقات در باره هتك حرمت به قرآن مجيد در زندان نظامي گوانتانامو را آغاز كردند .
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