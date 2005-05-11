حسن داد شكر: از شنل قرمزي به لحظات جديد و نو رسيدم

حسن دادشكر كارگردان نمايش "قصه نقلي" كه در جشن تئاتر مركز توليد تئاتر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان اجرا شد، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر "مهر" گفت: اين نمايش درست است كه ازداستان "شنل قرمزي" بهره برده و بيشتر كودكان اين داستان را مي شناسند، ولي با تغييراتي كه درداستان ايجاد شد، جذابيتهاي تازه اي به آن اضافه كردم. يك پسر به عنوان قهرمان درنظر گرفته شده و يا گرگ مادربزرگ را نمي خورد بلكه آن را محبوس مي كند و با گماردن قصد گو دركنار نمايش وسوال و جوابهايي كه آن با تماشاگران دارد آنها نمي توانند پايان نمايش را پيش بيني كنند .

وي افزود: ما به لحاظ پرداخت نمايش به نقطه ايي رسيده ايم كه پراز لحظه هاي جديد ونواست بطورمثال : پايان نمايش را تماشاگران انتخاب مي كنند واين يك بدايه ؟ سازيست كه تماشاگر عملا درگير شده وبا اجرا رابطه برقرارمي كند .

دادشكر درمورد شيوه اجرايي اين نمايش گفت : من ازچند وجه به شيوه اجرايي اين نمايش نگاه داشتم . يك استفاده ازشيوه "نمايش اخلاق " كه درمقدمه اجرا استفاده كردم تا تماشاگر كودك را آرام آرام با سالن اجرا ، بازيگر وعروسكها آشنا كنم دوم :استفاده ازشيوه اپيك يا روايي كه دائما به تماشاگر تاكيد داشته باشم كه شاهد يك نمايش است .سوم : شيوه نمايش عروسكي " بونراكو "؟ كه بهترين شيوه براي رسيدن به دو وجه قبل است .

وي درادامه گفت : دراين نمايش سعي كرده ام فرهنگي كه بين بزرگترها وكودكان وجود دارد وتوصيه هايي كه پدرومادرها به كودكان خود دارند وهمچنين عكس العمل هاي كه كودكان دررابطه با بزرگترها دارند را درمعرض ديد بگذارم .

به گزارش مهر اين نمايش هرروزه درساعت 30/17در كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان به روي صحنه مي رود .